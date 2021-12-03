Оправдывали войну РФ против Украины и распространяли антивакцинаторские настроения: в Черновцах разоблачили ботоферму
В Черновцах правоохранители разоблачили пророссийскую ботоферму, насчитывавшую более 20 тыс. аккаунтов
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленники создавали бот-аккаунты в соцсетях и продавали их на черном рынке. По информации следствия, они "раскрутили" более 20 тыс. ботов.
Большинство аккаунтов приобрели пророссийские агитаторы. Профили имели длинную историю и были верифицированы в соцсетях с помощью фальшивых паспортов.
Ботов использовали для дискредитации Украины и ВСУ, оправдания военного вторжения РФ, распространения антивакцинаторских настроений.
Правоохранители выяснили, что в группировку злоумышленников входило около 15 человек, "работавших" в арендованном офисе в Черновцах.
В ходе обысков полиция изъяла компьютеры с доказательствами противоправной деятельности, специальное программное обеспечение, около 6400 стартовых пакетов украинских и иностранных мобильных операторов, в том числе российских; свыше 4 тыс. украинских банковских карт.
- Напомним, 25 ноября в Херсонской области разоблачили ботов, которые работали на спецслужбы РФ и распространяли дезинформацию против Украины.
- 1 декабря в Киеве разоблачили ботоферму, участники которой раздували протестные настроения, в частности, против вакцинации от COVID-19.
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