Об этом информирует СБУ .

"Служба безопасности нейтрализовала разветвленную сеть вражеских агитаторов. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ, призывали к захвату государственной власти и разжигали межконфессиональную ненависть. В ходе следственно-оперативных действий в разных регионах Украины восьмерым фигурантам сообщено о подозрении в преступлениях против нашего государства", - пишет пресс-служба .

В частности, в Киеве стражи порядка заблокировали информационно-подрывную деятельность жителя, который под вымышленным именем в социальных сетях распространял материалы российских и белорусских пропагандистов.

В Закарпатье разоблачили блогера, который распространял дезинформацию РФ относительно "церковной темы" и нарративы, в которых оскорблял чувства верующих, пренебрежительно высказывался.

В Черкассах установили еще двух приспешниц врага – бывшую сотрудницу прокуратуры и работницу филиала госбанка. Во время переписки в мессенджерах те оправдывали преступления российских оккупантов и распространяли фейки об ВСУ.

В Винницкой области СБУ заблокировала подрывную деятельность четырех интернет-агитаторов, среди которых бывшие учитель школы и медработник.

"В запрещенной соцсети "Одноклассники" они призывали к насильственному захвату государственной власти и изменению границ Украины", - подчеркивают в пресс-службе.

Во время обысков у фигурантов была обнаружена техника, которую использовали для распространения нарративов агрессора.