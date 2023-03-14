Оправдывали войну и призывали к захвату власти в Украине: СБУ разоблачила еще 8 прокремлевских агитаторов
Служба безопасности Украины разоблачила восемь российских агитаторов в четырех регионах. Злоумышленникам доложено о подозрениях за оправдание войны и призывах к захвату власти
Об этом информирует СБУ .
"Служба безопасности нейтрализовала разветвленную сеть вражеских агитаторов. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ, призывали к захвату государственной власти и разжигали межконфессиональную ненависть. В ходе следственно-оперативных действий в разных регионах Украины восьмерым фигурантам сообщено о подозрении в преступлениях против нашего государства", - пишет пресс-служба .
В частности, в Киеве стражи порядка заблокировали информационно-подрывную деятельность жителя, который под вымышленным именем в социальных сетях распространял материалы российских и белорусских пропагандистов.
В Закарпатье разоблачили блогера, который распространял дезинформацию РФ относительно "церковной темы" и нарративы, в которых оскорблял чувства верующих, пренебрежительно высказывался.
В Черкассах установили еще двух приспешниц врага – бывшую сотрудницу прокуратуры и работницу филиала госбанка. Во время переписки в мессенджерах те оправдывали преступления российских оккупантов и распространяли фейки об ВСУ.
В Винницкой области СБУ заблокировала подрывную деятельность четырех интернет-агитаторов, среди которых бывшие учитель школы и медработник.
"В запрещенной соцсети "Одноклассники" они призывали к насильственному захвату государственной власти и изменению границ Украины", - подчеркивают в пресс-службе.
Во время обысков у фигурантов была обнаружена техника, которую использовали для распространения нарративов агрессора.
- На Волыни сообщили о подозрении сотруднице СБУ, которая оправдывала агрессию РФ и называла зверства в Буче инсценировкой.
- Служба безопасности во Львовской области разоблачила интернет-агитатора на призывах к изменению границ государственной границы Украины и пропаганде нарративов РФ.
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