Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .

"По данным следствия, подозреваемая распространяла на своей странице в социальной сети Facebook публикации, прославляющие участников вооруженной агрессии РФ против Украины, и призывы не сопротивляться стране-агрессору. Блогер назвала ложной информацию о преступлениях военнослужащих РФ против мирного населения и считает справедливой оккупацию отдельных регионов Украины", - отметили в ОГПУ.

Во время обыска в доме подозреваемой правоохранители изъяли компьютеры и средства связи.

Женщина подозревается в распространении материалов, содержащих оправдывание и признание правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование.

ДБР сообщило о подозрении двум полицейским из Купянска, отдавшим оружие оккупантам.

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