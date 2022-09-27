Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

"По данным контрразведки СБУ, враждебной приспешницей является чиновница одного из столичных Центров предоставления административных услуг, которая после начала полномасштабного вторжения создала в соцсети собственный фейковый аккаунт", - говорится в сообщении.

Известно, что женщина публиковала свои "сообщения" под псевдонимом Алена Донская, а "информповоды" брала из пропагандистских ресурсов РФ.

Кроме того, она призвала украинцев к захвату государственной власти и агитировала поддержать оккупационные группировки РФ. А также женщина оправдывала преступления оккупантов, в том числе обстрелы украинских городов и убийства мирных жителей.

"На интернет-странице агитаторши правоохранители зафиксировали 25 эпизодов, которые по заключению комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы создают угрозу государственной безопасности Украины", - сообщает СБУ.

В настоящее время задержанная уведомлена о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

24 сентября стало известно, что в Харьковской области в коллаборационизме заочно подозревают руководителя оккупационной так называемой народной милиции Казачьей Лопани.

27 сентября СБУ задержала коллаборанта, корректировавшего удары российских дронов-камикадзе на юге Одесчины.

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