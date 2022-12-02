Оправдывал захват Крыма и российскую агрессию в Украине: митрополит Кировоградской епархии УПЦ МП объявил подозрение
СБУ сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ Московского патриархата за оправдание захвата Крыма и российской агрессии в Украине
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины бывшего руководителя Кировоградской епархии УПЦ МП в подрывной деятельности против Украины", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что епископ входил в ближайшее окружение Московского патриарха Кирилла, с которым координировал распространение прокремлевских взглядов в регионе.
Злоумышленнику приходили указания из Москвы в письменных циркулярах и во время личных встреч в России.
"Для этого митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручение по поводу оправдания российской агрессии и захвата части территории Украины, в частности Крыма", - разъяснили следователи.
В церквах общины верующим раздавали пропагандистскую литературу врага, которую печатали многотысячными тиражами в типографиях. В "книгах" россияне подвергали сомнению государственность Украины и восхваляли кремлевский режим.
Во время обысков в епархии было обнаружено большое количество печатных материалов и документы с доказательствами переписки с московитами.
"В соответствии с выводами независимой экспертизы, инициированной СБУ, преступная деятельность митрополита угрожает государственной безопасности Украины", - подчеркнули в СБУ.
В настоящее время митрополит Кировоградской епархии УПЦ МП сообщил подозрение в нарушении равноправия граждан в зависимости от их региональной принадлежности, убеждений.
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