Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины бывшего руководителя Кировоградской епархии УПЦ МП в подрывной деятельности против Украины", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что епископ входил в ближайшее окружение Московского патриарха Кирилла, с которым координировал распространение прокремлевских взглядов в регионе.

Злоумышленнику приходили указания из Москвы в письменных циркулярах и во время личных встреч в России.

"Для этого митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручение по поводу оправдания российской агрессии и захвата части территории Украины, в частности Крыма", - разъяснили следователи.

В церквах общины верующим раздавали пропагандистскую литературу врага, которую печатали многотысячными тиражами в типографиях. В "книгах" россияне подвергали сомнению государственность Украины и восхваляли кремлевский режим.

Во время обысков в епархии было обнаружено большое количество печатных материалов и документы с доказательствами переписки с московитами.

"В соответствии с выводами независимой экспертизы, инициированной СБУ, преступная деятельность митрополита угрожает государственной безопасности Украины", - подчеркнули в СБУ.

В настоящее время митрополит Кировоградской епархии УПЦ МП сообщил подозрение в нарушении равноправия граждан в зависимости от их региональной принадлежности, убеждений.

Утром 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.

Впоследствии в СБУ рассказали, что в помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и подозрительных россиян.

25 ноября Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) и нашли там методики из Москвы, российское гражданство у руководства и удостоверение оккупантов.

28 ноября стало известно, что в храмах УПЦ (МП) Тернопольской и Прикарпатской СБУ нашла пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины, а также шевроны боевиков.

30 ноября силовики провели обыски в монастыре Мукачевской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье. Там нашли брошюры с отрицанием независимости Украины.

Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.

Журналист, депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола заявил, что глава Хустской епархии УПЦ Марк имеет паспорт гражданина РФ.

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