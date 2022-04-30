Оправдывал вторжение РФ в Украину: в Харьковской области объявили подозрение священнослужителю
В Харьковской области сообщили о подозрении служителю храма, который в соцсетях оправдывал войну РФ против Украины
Об этом говорится в телеграме Офиса генпрокурора.
"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины)", - заявили в ОГПУ.
Служитель храма Дергачевского района публиковал в соцсетях материалы, оправдывающие войну России против Украины. Правоохранительные органы выявляют и документируют случаи распространения в интернете информации с оправданием и отрицанием вторжения РФ.
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