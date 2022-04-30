Оправдывал вторжение РФ в Украину: в Харьковской области объявили подозрение священнослужителю

Об этом говорится в телеграме Офиса генпрокурора.



"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины)", - заявили в ОГПУ.



Служитель храма Дергачевского района публиковал в соцсетях материалы, оправдывающие войну России против Украины. Правоохранительные органы выявляют и документируют случаи распространения в интернете информации с оправданием и отрицанием вторжения РФ.

В Верховной Раде было предложено ввести санкции против патриарха РПЦ Кирилла, духовника Путина Шевкунова и верхушки РПЦ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb