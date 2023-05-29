Оправдывал вооруженную агрессию РФ: жителя Днепра приговорили к 5 годам тюрьмы с конфискацией имущества
В Днепре суд вынес приговор мужчине, оправдывающему преступления России, называя ее действия правильными и законными, а также отрицая временную оккупацию
Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры Днепра.
"Прокуроры в суде доказали, что с начала вооруженной агрессии РФ против Украины житель г. Днепра неоднократно распространял через свой аккаунт в запрещенной соцсети материалы антиукраинского толка", - говорится в сообщении.
Мужчина на суде полностью признал свою вину. Его приговорили к 5 годам тюрьмы с конфискацией имущества.
- Ранее в Ривне разоблачили пророссийскую агитаторшу , которая оправдывала преступления армии РФ.
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