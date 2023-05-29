Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры Днепра.

"Прокуроры в суде доказали, что с начала вооруженной агрессии РФ против Украины житель г. Днепра неоднократно распространял через свой аккаунт в запрещенной соцсети материалы антиукраинского толка", - говорится в сообщении.

Мужчина на суде полностью признал свою вину. Его приговорили к 5 годам тюрьмы с конфискацией имущества.