Оправдывал вооруженную агрессию РФ и призывал к изменению границ Украины: пророссийскому военкору объявили подозрение
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении по трем статьям пропагандисту российских телеканалов, уроженцу Донецкой области Андрею Руденко, который оправдывал вооруженную агрессию РФ и призывал к изменениюграниц Украины
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным следствия, уроженец Донетчины является известным пророссийским спецкорреспондентом федерального государственного унитарного предприятия государства-агрессора – "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания".
СБУ отмечает, что фигурант входит в так называемый пул журналистов Кремля и регулярно восхваляет захватническую политику Путина.
По данным следствия, Руденко еще в 2014 году, проживая в Донецке, одним из первых поддержал оккупацию города. Тогда он активно выражал собственные прокремлевские взгляды на уличных акциях и перед камерами росСМИ. Впоследствии его включили в штат специальных корреспондентов кремлевского медиахолдинга "ВГТРК", где он занимался подготовкой заказных сюжетов из временно захваченного Донбасса.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Руденко выполнял задачи Москвы как военный корреспондент центральных телеканалов РФ во временно оккупированных районах Донецкой области. Подозреваемый занимался изготовлением и распространением материалов, содержащих публичные призывы к действиям, направленным на ведение агрессивной войны против нашего государства, в том числе с применением ядерного оружия.
Кроме того, в собственном телеграм-канале с общей аудиторией более 300 тыс. пользователей пропагандист призвал к скорейшему "присоединению" временно оккупированной части Украины в состав России.
Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта в пользу страны-агрессора. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Руденко о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Речь идет, в частности, о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников и коллаборационной деятельности.
Поскольку пропагандист сейчас находится в России и на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 18 июля Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении бывшему директору и ведущему пропагандистского телеканала Russia Today, который в октябре 2022 года призвал совершать геноцид над украинскими детьми.
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