Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, уроженец Донетчины является известным пророссийским спецкорреспондентом федерального государственного унитарного предприятия государства-агрессора – "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания".

СБУ отмечает, что фигурант входит в так называемый пул журналистов Кремля и регулярно восхваляет захватническую политику Путина.

По данным следствия, Руденко еще в 2014 году, проживая в Донецке, одним из первых поддержал оккупацию города. Тогда он активно выражал собственные прокремлевские взгляды на уличных акциях и перед камерами росСМИ. Впоследствии его включили в штат специальных корреспондентов кремлевского медиахолдинга "ВГТРК", где он занимался подготовкой заказных сюжетов из временно захваченного Донбасса.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Руденко выполнял задачи Москвы как военный корреспондент центральных телеканалов РФ во временно оккупированных районах Донецкой области. Подозреваемый занимался изготовлением и распространением материалов, содержащих публичные призывы к действиям, направленным на ведение агрессивной войны против нашего государства, в том числе с применением ядерного оружия.

Кроме того, в собственном телеграм-канале с общей аудиторией более 300 тыс. пользователей пропагандист призвал к скорейшему "присоединению" временно оккупированной части Украины в состав России.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта в пользу страны-агрессора. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Руденко о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Речь идет, в частности, о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников и коллаборационной деятельности.

Поскольку пропагандист сейчас находится в России и на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.