Об этом сообщает сайт Житомирской областной прокуратуры.

Уроженец Беларуси, житель Бердичева создал в запрещенной соцсети аккаунт под своей фамилией и систематически, с марта по май 2022 года, распространял тексты антиукраинского содержания со ссылкой на первоисточники.

В этих текстах мужчина оправдывал вооруженную агрессию РФ и признавал правомерной временную оккупацию части территорий Украины. Также в его сообщениях утверждалось, что преступления против мирных жителей совершают украинские военные, а Киев "никто никогда не бомбил".

"Подозреваемый одобрял публикации, в которых предлагалось выстроить "забор вокруг Галиции, устроить там резервацию для бандеровцев". В размещенных текстах высказывалась защита в адрес трех известных путинских телепропагандистов, а также размещенных на военной технике оккупантов Z-символов и т.п."

20 июля прокуратура заочно сообщила о подозрении коллаборанту, возглавившему оккупационную "Херсонскую железную дорогу" и агитирующую там работать.

В Одессе задержан коллаборант, призывавший россиян нанести по городу ракетный удар.

В Бахмуте Донецкой области правоохранители провели контрдиверсионную операцию, в ходе которой обезвредили четырех вражеских агентов.

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