Оправдывал оккупантов, распространял рашистскую пропаганду: жителю Бердичева объявили подозрение в отрицании агрессии РФ
В Житомирской области объявили подозрение мужчине, который отрицал преступления РФ против Украины, распространял вражескую пропаганду, оправдывал российскую оккупацию и обвинял украинских военных в преступлениях против гражданских
Об этом сообщает сайт Житомирской областной прокуратуры.
Уроженец Беларуси, житель Бердичева создал в запрещенной соцсети аккаунт под своей фамилией и систематически, с марта по май 2022 года, распространял тексты антиукраинского содержания со ссылкой на первоисточники.
В этих текстах мужчина оправдывал вооруженную агрессию РФ и признавал правомерной временную оккупацию части территорий Украины. Также в его сообщениях утверждалось, что преступления против мирных жителей совершают украинские военные, а Киев "никто никогда не бомбил".
"Подозреваемый одобрял публикации, в которых предлагалось выстроить "забор вокруг Галиции, устроить там резервацию для бандеровцев". В размещенных текстах высказывалась защита в адрес трех известных путинских телепропагандистов, а также размещенных на военной технике оккупантов Z-символов и т.п."
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