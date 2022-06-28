Оправдывал действия оккупантов: сообщено о подозрении работнику оборонного предприятия
Сотрудник столичного оборонного предприятия оправдывал действия оккупантов
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.
Днепровская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении сотруднику предприятия, входящего в оправдывающий Укроборонпром, признавал правомерной и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины, говорится в сообщении.
"По данным следствия, подозреваемый после полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины публично оправдывал и признавал правомерной агрессию российской армии. Также он убеждал других сотрудников, что ракетные удары по городам нашей страны наносят не оккупанты, а украинская армия", – отметил Офис.
Во время обысков по месту проживания мужчины правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. Следственные действия продолжаются, указал Офис генпрокурора.
- Напомним, СБУ разоблачила агентурную сеть РФ, в которую входил нардеп Деркач, Офис генпрокурора приступил к расследованию.
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