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Оправдывал агрессию РФ и хотел вступить в ЧВК Вагнера: в Запорожье бывшему милиционеру сообщили о подозрении

16 мая, 2023 вторник
14:33
Криминал

СБУ задержала в Запорожье бывшего милиционера, который хотел присоединиться к вагнеровцам и воевать против Украины

Об этом сообщили 16 мая в телеграм-канале СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника во время контрдиверсионных мероприятий в Запорожье. Им оказался бывший правоохранитель, который в 2009 году был уволен из органов МВД Украины за коррупцию", - говорится в сообщении.

Стало известно, что в начале полномасштабного вторжения он поддержал вооруженную агрессию РФ и начал разрабатывать план побега во временно оккупированный Мелитополь, чтобы присоединиться к рядам ЧВК Вагнера.

Для этого злоумышленник вышел на связь со своими бывшими коллегами-предателями, поступившими в так называемое управление МВД РФ во временно захваченной части региона.

Через них он подыскивал возможность незаконно пересечь линию южного фронта и затем попасть на "собеседование" к руководителям группировки Вагнера.

В то же время, злоумышленник развернул антиукраинскую деятельность в запрещенной соцсети ВКонтакте. Там он создал интернет-группу и "нарастил" аудиторию более чем на 3,5 тыс. подписчиков.

У Запоріжжі колишньому міліціонеру повідомили про підозру

Фото: telegram-канал СБУ

Отмечается, что в своих публикациях под вымышленным именем фигурант активно распространял сообщения, в которых героизировал вагнеровцев и их предводителя – Пригожина.

"Также он отрицал российские ракетные удары по украинским городам и призывал к изменению пределов государственной границы Украины. Во время обысков по месту жительства вражеского приспешника обнаружен мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал в подрывной деятельности", - отмечается в сообщении.

На основании собранных доказательств злоумышленнику поставлено в известность о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

У Запоріжжі колишньому міліціонеру повідомили про підозруУ Запоріжжі колишньому міліціонеру повідомили про підозру

Фото: telegram-канал СБУ

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
  • 16 мая Служба безопасности Украины разоблачила подсанкционного олигарха Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями и систематическом уклонении от налогов.
  • Также 16 мая суд признал виновным депутата российской госдумы Антона Ткачева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Запорожье
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