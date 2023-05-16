Оправдывал агрессию РФ и хотел вступить в ЧВК Вагнера: в Запорожье бывшему милиционеру сообщили о подозрении
СБУ задержала в Запорожье бывшего милиционера, который хотел присоединиться к вагнеровцам и воевать против Украины
Об этом сообщили 16 мая в телеграм-канале СБУ.
"Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника во время контрдиверсионных мероприятий в Запорожье. Им оказался бывший правоохранитель, который в 2009 году был уволен из органов МВД Украины за коррупцию", - говорится в сообщении.
Стало известно, что в начале полномасштабного вторжения он поддержал вооруженную агрессию РФ и начал разрабатывать план побега во временно оккупированный Мелитополь, чтобы присоединиться к рядам ЧВК Вагнера.
Для этого злоумышленник вышел на связь со своими бывшими коллегами-предателями, поступившими в так называемое управление МВД РФ во временно захваченной части региона.
Через них он подыскивал возможность незаконно пересечь линию южного фронта и затем попасть на "собеседование" к руководителям группировки Вагнера.
В то же время, злоумышленник развернул антиукраинскую деятельность в запрещенной соцсети ВКонтакте. Там он создал интернет-группу и "нарастил" аудиторию более чем на 3,5 тыс. подписчиков.
Фото: telegram-канал СБУОтмечается, что в своих публикациях под вымышленным именем фигурант активно распространял сообщения, в которых героизировал вагнеровцев и их предводителя – Пригожина.
"Также он отрицал российские ракетные удары по украинским городам и призывал к изменению пределов государственной границы Украины. Во время обысков по месту жительства вражеского приспешника обнаружен мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал в подрывной деятельности", - отмечается в сообщении.
На основании собранных доказательств злоумышленнику поставлено в известность о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
Фото: telegram-канал СБУВ настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
- 16 мая Служба безопасности Украины разоблачила подсанкционного олигарха Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями и систематическом уклонении от налогов.
- Также 16 мая суд признал виновным депутата российской госдумы Антона Ткачева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.25
Покупка 37.25Продажа 37.79
-
EUR
Покупка 40.48Продажа 41.42
- Актуальное
- Важное