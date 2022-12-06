Оправдание и угрозы: Пригожин отреагировал на призывы признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией в США
Российский олигарх и основатель частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин начал предостерегать США от внесения его группы в список иностранной террористической организации
Об этом сообщает пресс-служба Пригожина, информирует РБК-Украина.
Отвечая за вопросы представителей РосСМИ, как он объясняет, что США не признали группу Вагнера террористической организацией, хотя раньше такая инициатива озвучивалась в печати, "Повар Путина" стал угрожать возможными последствиями.
"Когда тебя вносят в список террористических организаций, то, как говорится, все способы для достижения целей хороши. Как-то они уже внесли одну организацию в террористический список и получили то, от чего вздрогнули сами", - заявил олигарх.
Также Пригожин стал уверять, что наемники его ПИК "никогда не переходили рамки дозволенного" и "не притесняли мирное население". Также основатель группы "Вагнера", чьи боевики, в частности, активно участвуют в российской войне против Украины, утверждает, что они "никогда не подпадали ни под одну из категорий террористических организаций", а также "не переходили и не собираемся переходить законы нравственности".
"Однако, как говорится, не буди беду, пока она тихая. Не будьте, американцы, ПВК "Вагнер", пока ППК "Вагнер" еще спит", - приводит слова Пригожина его прессслужба.
- Отметим, в конце ноября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило , что администрация президента США рассматривает возможность объявления ППК "Вагнера" иностранной террористической организацией.
- Напомним, ППК "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у России есть важные интересы России – в частности Сирии, Ливии, ЦАР и Украины. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ПИК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем.
- 29 ноября стало известно, что Пригожин вербует наемников на войну в Украине в Африке.
- Евгений Пригожин долгое время отрицал связь с ПИК "Вагнера" и недавно подтвердил существование этой группы. Находящийся под западными санкциями олигарх считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.
- Ранее стало известно, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией.
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