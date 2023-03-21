Об этом сообщает BFM TV.

За документ LIOT проголосовали 278 депутатов, за предложение "Национального объединения" – 94. Для принятия необходимо было набрать 287 голосов.

Депутаты выдвинули вотум недоверия правительству Элизабет Борн после того, как оно объявило, что закон, предусматривающий повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, будет принят в обход парламента.

Как отмечает BFM TV, после того, как депутаты проголосовали против вотума недоверия правительству, пенсионная реформа была принята Национальным собранием. 21 марта закон должен рассмотреть Конституционный совет.

После голосования возле Национального собрания началась акция протеста. Демонстранты скандируют "Макрона в отставку!"

BFM сообщает, что полиция несколько раз вмешивалась в происходящее.