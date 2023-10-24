Оппозиция Венгрии просит немедленно созвать парламент, чтобы одобрить присоединение Швеции к НАТО
Социалисты MSZP, являющиеся оппозиционной партией в венгерском парламенте, требуют немедленного заседания, чтобы одобрить присоединение Швеции к НАТО, прежде чем этого достигнет Турция
Об этом сообщает Индекс.
Оппозиция в венгерском парламенте призвала немедленно ратифицировать документы о присоединении Швеции к Североатлантическому союзу.
"Президент Турции подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО 23 октября и подал его в Большую национальную ассамблею. Это последний момент для того, чтобы венгерские власти начали действовать и дали понять, они служат интересам Москвы, или, как член НАТО, руководствуются интересами и безопасностью венгерского народа", – говорится в заявлении MSZP.
Они отмечают, что министр иностранных дел Венгрии пообещал, что Будапешт не будет последним, кто согласится на вступление Финляндии и Швеции.
Вступление Швеции в НАТО
В 2022 году после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.
14 июня США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО.
5 июля США призвали Турцию и Венгрию как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО, поскольку эта страна выполнила все требования и обязательства.
9 июля президент США Джо Байден разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО в Вильнюсе, во время разговора они обсудили вступление Швеции в НАТО.
10 июля Эрдоган заявил , что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО после того, как для Турции откроют путь к присоединению к Европейскому Союзу.
26 сентября стало известно, что Эрдоган выполнит свое обещание ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если администрация президента США Джо Байден откроет путь к продаже истребителей F-16 Анкаре.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 14 октября заявил , что Турция не выдвигает перед его страной требований для обеспечения ратификации ее заявки на вступление в НАТО, и ожидает, что это произойдет "относительно скоро".
23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.
Столтенберг направил письмо странам НАТО, что Швеция должна стать членом Альянса не позднее 28-29 ноября.
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