Турецкий оппозиционер Кемаль Килидароглу 6 марта стал главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана на состоявшихся 14 мая президентских выборах.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Альянс из шести оппозиционных партий избрал Килидароглу своим кандидатом в президенты. 74-летний Килидароглу является председателем второй по величине партии страны, Республиканской народной партии.

Ожидается, что предстоящие выборы для действующего президента станут самыми сложными за все время его 20-летнего правления. Они проходят на фоне экономических потрясений и критики реакции правительства на разрушительные землетрясения.