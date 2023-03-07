Оппозиция в Турции выбрала конкурента для Эрдогана на президентских выборах
Турецкий оппозиционер Кемаль Килидароглу 6 марта стал главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана на состоявшихся 14 мая президентских выборах.
Турецкий оппозиционер Кемаль Килидароглу 6 марта стал главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана на состоявшихся 14 мая президентских выборах.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Альянс из шести оппозиционных партий избрал Килидароглу своим кандидатом в президенты. 74-летний Килидароглу является председателем второй по величине партии страны, Республиканской народной партии.
Ожидается, что предстоящие выборы для действующего президента станут самыми сложными за все время его 20-летнего правления. Они проходят на фоне экономических потрясений и критики реакции правительства на разрушительные землетрясения.
- Напомним, Турция работает над продолжением "зернового соглашения", действие которого завершается 18 марта.
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