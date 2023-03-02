Оппозиция в Канаде требует расследования возможного вмешательства в выборы Китаем
Оппозиция в Канаде призвала провести независимое и публичное расследование вероятного китайского вмешательства в парламентские выборы
Об этом проинформировали Reuters.
Отмечается, что канадские оппозиционные партии усилили свое давление с требованием провести широкое общественное изучение возможного иностранного, в частности, китайского, вмешательства в выборы.
Главная оппозиционная партия Канады призвала провести независимое и публичное расследование во главе с комиссаром, избранным по единодушному согласию всех федеральных партий в парламенте.
"Мы хотим точно знать, что делало китайское авторитарное правительство, и были ли политические партии, знавшие об этих действиях", — заявил лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр журналистам в Оттаве.
Ранее премьер-министр Джастин Трюдо признал попытки Китая вмешаться в выборы, но он отказался от призывов к широкому общественному анализу, заявив, что результаты выборов 2019 и 2021 годов не были изменены. На вопрос, поддержит ли он снова публичное расследование в среду, Трюдо не ответил. Он сказал, что правительство будет продолжать делать "то, что необходимо", чтобы "защитить демократию и выборы".
Посольство Китая в Оттаве отрицало какое-либо вмешательство в выборы. "Мы не заинтересованы во вмешательстве во внутренние дела Канады и никогда не пытались этого делать", — говорится в электронном письме посольства.
- В понедельник, 27 февраля, в Канаде запретили госслужащим использовать китайский TikTok на рабочих телефонах, поскольку приложение несет большой риск безопасности конфиденциальных данных.
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