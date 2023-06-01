Об этом заявил руководитель Народного антикризисного управления, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко на пресс-конференции на тему "Роль Беларуси в незаконном вывозе украинских детей", пишет Укринформ.

По его словам, Лукашенко лично подписывает документы в рамках так называемого союзного государства России и Белоруссии о финансировании деятельности, связанной с перемещением детей с территории Украины. По данным организации, в прошлом году в Беларусь перевезли 1 150 украинских детей, с начала этого года – уже тысячу.

"Мы можем подтвердить, по нашим данным, что минимум 2150 украинских детей было вывезено на территорию Беларуси", - сказал Латушко.

Он уточнил, что установлен факт финансирования этих преступлений из бюджета союзного государства России и Белоруссии в размере не менее 29 млн российских рублей. Перемещение детей происходит посредством фонда "Дельфин" из оккупированной Донбасса и белорусского фонда Алексея Талая.

Известно четыре места пребывания украинских детей – три в Минской области (в частности лагерь "Дубрава") и одно – в Гомельской.

Аналитик Народного антикризисного управления Артем Брухан рассказал о 12-летнем украинце Стасе Панкратове, которого за фотографиями удалось проследить на встречах в Троице-Сергиевой лавре в Московской области, затем в Луганске, Тульской области и в лагере "Дубрава" в Беларуси.

"Идеологическая обработка происходит с помощью парамилитарных структур, структур, проповедующих идеологию "русского мира", режима Лукашенко и так же с помощью РПЦ. Основными нарративами, которые доносят малыши, являются антиукраинские, демонизация высшего руководства Украины, распространение идей рашизма. Так же детям доносят, что украинской государственности не существует", – сказал Брухан.

Представители организации подчеркнули, что материалы их расследования переданы в украинскую прокуратуру, уполномоченную по правам детей, с ним ознакомлены Европейский парламент и Совет Европы. И есть все основания для начала расследования по Лукашенко по факту военного преступления против украинских детей.