Оппозиция сообщила, что в Беларуси действуют лагеря для содержания и перевоспитания детей из Украины
По меньшей мере, 2 150 детей с временно захваченных территорий Украины были принудительно вывезены на территорию Беларуси, где им навязывают антиукраинские нарративы и идеологию рашизма
Об этом заявил руководитель Народного антикризисного управления, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко на пресс-конференции на тему "Роль Беларуси в незаконном вывозе украинских детей", пишет Укринформ.
По его словам, Лукашенко лично подписывает документы в рамках так называемого союзного государства России и Белоруссии о финансировании деятельности, связанной с перемещением детей с территории Украины. По данным организации, в прошлом году в Беларусь перевезли 1 150 украинских детей, с начала этого года – уже тысячу.
"Мы можем подтвердить, по нашим данным, что минимум 2150 украинских детей было вывезено на территорию Беларуси", - сказал Латушко.
Он уточнил, что установлен факт финансирования этих преступлений из бюджета союзного государства России и Белоруссии в размере не менее 29 млн российских рублей. Перемещение детей происходит посредством фонда "Дельфин" из оккупированной Донбасса и белорусского фонда Алексея Талая.
Известно четыре места пребывания украинских детей – три в Минской области (в частности лагерь "Дубрава") и одно – в Гомельской.
Аналитик Народного антикризисного управления Артем Брухан рассказал о 12-летнем украинце Стасе Панкратове, которого за фотографиями удалось проследить на встречах в Троице-Сергиевой лавре в Московской области, затем в Луганске, Тульской области и в лагере "Дубрава" в Беларуси.
"Идеологическая обработка происходит с помощью парамилитарных структур, структур, проповедующих идеологию "русского мира", режима Лукашенко и так же с помощью РПЦ. Основными нарративами, которые доносят малыши, являются антиукраинские, демонизация высшего руководства Украины, распространение идей рашизма. Так же детям доносят, что украинской государственности не существует", – сказал Брухан.
Представители организации подчеркнули, что материалы их расследования переданы в украинскую прокуратуру, уполномоченную по правам детей, с ним ознакомлены Европейский парламент и Совет Европы. И есть все основания для начала расследования по Лукашенко по факту военного преступления против украинских детей.
- Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Он подозревается в принудительной депортации украинских детей.
- 24 мая в Офисе генпрокурора сообщили, что Украина расследует возможную роль Беларуси в насильственной депортации детей с временно оккупированных территорий.
- 31 мая уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил , что Украина имеет подтверждение, что по территории Беларуси при участии властей этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.
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