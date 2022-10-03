Оппозиция РФ вместе с руководителями Кремля пытается отделить власть от россиян, чтобы снять с них ответственность за войну, - аналитик Золкина
Аналитик фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Мария Золкина подчеркнула, что Россия сейчас очень активно на международной арене силами российской оппозиции и власти пытается снять ответственность за преступления в Украине с российского общества
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Эспрессо".
"Россияне сейчас очень активно на международной арене силами российской оппозиции и интеллектуалов, и даже силами самих пропагандистов и глав Кремля на самом деле пытаются разделить на два разных лагеря: тех, кто руководит российским государством и тех, кто в российском государстве живет. Задачей российской оппозиции и российской оппозиции, скажем так, либерального топа является снять ответственность с общества в принципе.
Аналитика фонда "Демократические инициативы" считает, что отбеливание российского общества срабатывает в странах Западной Европы, там искренне не понимают, что смена российского диктатора на другого не поменяет стратегически политику России в отношении внешнего мира.
"И от этого уже танцуют. Вот смотрите, они говорят, что санкции затрагивают не российское руководство, а еще больше россиян загоняют в какую-то экономическую яму; здесь посмотрите на дискуссию о введении бана на въезд для российских граждан в страны ЕС. Посмотрите, как они, убегая от мобилизации в РФ, требуют чуть ли не отношения к ним как к политическим беженцам и искренне не понимают, почему их так не воспринимают, но все эти нарративы они продвигаются, и поэтому у РФ существует запрос на агрессивную линию войны и точно такую наступающую в плане политики внешнюю линию поведения. Это воспринимается, я убеждена, особенно в западной Европе, там не поймут, что просто со сменой Путина на другого руководителя РФ, который будет играть роль исправляющего ошибки Путина, будет пытаться перезапустить диалог с Западом, будет забирать российские войска с территории Украины и тому подобное, что само это изменение принципиально в политике России по внешнему миру стратегически не поменяет", - отметила она.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.
- На границе с Грузией россиян, которым удалось уйти от мобилизации из РФ, встречают с украинскими флагами и антивоенными плакатами.
- Тысячи русских мужчин убегают как крысы из России. Из кровожадной диктатуры, которую они построили своими руками.
- После того как Кремль объявили мобилизацию, россияне начали массово покидать страну, больше всего спрос на аренду жилья взлетел в Казахстане.
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