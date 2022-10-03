Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россияне сейчас очень активно на международной арене силами российской оппозиции и интеллектуалов, и даже силами самих пропагандистов и глав Кремля на самом деле пытаются разделить на два разных лагеря: тех, кто руководит российским государством и тех, кто в российском государстве живет. Задачей российской оппозиции и российской оппозиции, скажем так, либерального топа является снять ответственность с общества в принципе.

Аналитика фонда "Демократические инициативы" считает, что отбеливание российского общества срабатывает в странах Западной Европы, там искренне не понимают, что смена российского диктатора на другого не поменяет стратегически политику России в отношении внешнего мира.

"И от этого уже танцуют. Вот смотрите, они говорят, что санкции затрагивают не российское руководство, а еще больше россиян загоняют в какую-то экономическую яму; здесь посмотрите на дискуссию о введении бана на въезд для российских граждан в страны ЕС. Посмотрите, как они, убегая от мобилизации в РФ, требуют чуть ли не отношения к ним как к политическим беженцам и искренне не понимают, почему их так не воспринимают, но все эти нарративы они продвигаются, и поэтому у РФ существует запрос на агрессивную линию войны и точно такую наступающую в плане политики внешнюю линию поведения. Это воспринимается, я убеждена, особенно в западной Европе, там не поймут, что просто со сменой Путина на другого руководителя РФ, который будет играть роль исправляющего ошибки Путина, будет пытаться перезапустить диалог с Западом, будет забирать российские войска с территории Украины и тому подобное, что само это изменение принципиально в политике России по внешнему миру стратегически не поменяет", - отметила она.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.

На границе с Грузией россиян, которым удалось уйти от мобилизации из РФ, встречают с украинскими флагами и антивоенными плакатами.

Тысячи русских мужчин убегают как крысы из России. Из кровожадной диктатуры, которую они построили своими руками.

После того как Кремль объявили мобилизацию, россияне начали массово покидать страну, больше всего спрос на аренду жилья взлетел в Казахстане.

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