Оппозиция Польши выдвинула Туска на должность премьера

Об этом информирует Укринформ .

На брифинге в польском парламенте лидеры четырех оппозиционных партий – Гражданской коалиции, PSL, "Польша 2050" и "Новая Ливица" – обратились к президенту Анджею Дуде с просьбой не затягивать с поручением Туску формировать новое правительство.

"Сегодня совместно с лидерами демократических партий мы подтвердили готовность полного сотрудничества и формирование нового большинства в будущем парламенте", – сказал Туск.

Туск поблагодарил своих оппозиционных коллег за поддержку его кандидатуры как лидера самой большой оппозиционной силы. Он сказал, что оптимистично настроен и надеется на плодотворное сотрудничество с президентом и оперативные решения, которых ждут все поляки.

Читайте также: Польский политик без сомнения назвал, кто станет премьер-министром Польши

Другие лидеры оппозиции также подчеркнули, что Туск является их общим претендентом на пост премьера. Лидер PSL Владислав Косиняк-Камиш анонсировал, что сегодня и завтра они во время встреч с Дудой подтвердят свое решение о совместной кандидатуре Туска: "Мы уверим президента, что у нас есть большинство для избрания премьера, избрания маршалков Сейма и Сената".

Лидер "Польша 2050" Шимон Головня также призвал Дуду не терять времени и немедленно поручить Туску формировать правительство. А глава "Новой Ливицы" Владимеж Чажастый подчеркнул, что в парламенте есть большинство, поэтому Дуда не имеет права затягивать процесс создания нового правительства.

Что известно о выборах в Польше

15 октября на парламентских выборах в Польше зафиксировали самую большую явку с момента падения коммунизма.

После подсчета всех бюллетеней на выборах в парламент в Польше, лидерство завоевала партия во власти "Право и справедливость". Она получила 35,38%. За ней следует оппозиционный блок "Гражданская платформа" - 30,70%, затем - "Третий путь" (14,40%), "Ливица" (8.61%) и ультраправая антиукраинская "Конфедерация" (7,16%). Это означает, что "Гражданская платформа", "Третий путь" и "Ливица" имеют возможность создать новый кабинет.

Занявший третье место блок "Третий путь" заявил, что исключает создание коалиции с руководящей партией "Право и справедливость"("ПиС").

По последним данным, явка на выборах составляет 74%, что является самым высоким показателем с момента падения коммунизма в стране.

19 октября стало известно, что самая оппозиционная политсила Польши "Гражданская платформа" выдвигает кандидатуру экс-президента Евросовета Дональда Туска на премьер-министра Польши и одновременно предоставляет ему.