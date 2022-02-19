Оппозиция показала пропуск Лукашенко во время работы в зоне

Копия служебного пропуска нынешнего самопровозглашенного белорусского президента появилась сегодня, 19 февраля 2022 года, на телеграмм-канале Болкунца, передает Еспресо.TV.



По словам Дмитрия Болкунца, впервые документ был представлен широкой публике в автобиографической книге "Работа над ошибками" первого министра сельского хозяйства в правительстве Лукашенко, в прошлом также первого секретаря родной Лукашенко Могилевской области Василия Леонова.



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Пробел с печатью МВД Белорусской ССР выписан в 1983 году, продлен - в 1984-м.







Как отмечает Болкунец, Лукашенко в 83-85 годах работал заместителем директора Шкловского комбината строительных материалов исправительного учреждения УЖ 15-17, то есть в колонии. Это исправительная колония №17 города Шклова.



При этом работал Лукашенко фактически надзирателем, подчеркивает Болкунец.



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"Нет ничего постыдного, что человек работал надзирателем в тюрьме. Все профессии важны, все профессии нужны. Главное оставаться Человеком, а не превращаться в сумасшедшего зверя", - заключает Дмитрий Болкунец.

Напомним, по словам Болкунца, Лукашенко также якобы склонен к самоубийству . Как он говорит, от окружения политика известно по крайней мере две совершенные им в разное время попытки суицида.





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