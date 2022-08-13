Оппозиция обвинила правительство ФРГ в недостаточной помощи Украине и "ежедневных сотнях жертв", - Bild
Лидер главной оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц заявил, что правительство Германии способствовало затягиванию войны из-за нерешительности в поставках тяжелого вооружения
Об этом пишет издание Bild.
"Федеральная Республика Германия могла бы сделать больше раньше. Правительство должно было быстро сделать то, что немецкий Бундестаг решил 28 апреля, а именно поставить тяжелую технику в больших масштабах", - сказал он.
По его словам, даже сейчас не все возможное доставляется.
"В этом плане мы все еще не помогаем Украине в необходимом объеме. И это продолжает эту жестокую войну, которая теперь становится изнурительной войной на истощение с сотнями потерь ежедневно. Это закончится только тогда, когда ни одна сторона не сможет рассчитывать на дополнительные завоевания территории. Но, к сожалению, война еще не в этом", - сказал глава партии.
Условием для переговоров между Украиной и Россией, по словам консервативного политика, будет то, что Украина окрепнет настолько, что Россия не сможет захватить дополнительные территории.
"Только когда война подойдет к тому пункту, что для России невыгоднее ее продолжать, будут возможны переговоры", - констатировал Мерц.
- В апреле мы писали, что Фридрих Мерц критикует канцлера Шольца за то, что тот задерживает поставки в Украине тяжелого вооружения.
- В мае лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС встретился с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Украину.
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