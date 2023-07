Начав с истерик по поводу и без, шельмования, обзывания "фермой" и "скотами", теперь заговорили напрямую. Неудобные оппоненты должны исчезнуть. Потому что само существование Порошенко, его команды и поклонников — это, казалось бы, "раскол".

Можно было бы отмахнуться от подобных глупостей как от несерьезного инфантильного бреда, если бы не навязчивое продвижение этого мнения в подконтрольных или зависимых от власти медиа (а это — подавляющее большинство медиапространства). И если бы назначение "раскольников" и зачистка политического, общественного и медиапространства не приобрела промышленные масштабы. Потому что это вредит не персоналиям и политсилам. Это вредит государству, его эффективности и будущему Украины.

Оппозиция играет в обществе очень важную роль. Это не карикатура на "бывших", которые "хотят назад во власть". Изменяемость власти и, в частности, возвращение тех, кто на выборах власть передавал победителю, — одна из закономерностей устойчивой развитой демократии. Ибо абсолютная, неоспоримая власть абсолютно и развращает. А соблюдение правил лучше всего обеспечивается римским принципом "Сегодня ты, завтра тебя".

Самым эффективным двигателем прогресса является соревнование, основанное на собственном интересе. Все попытки человечества заменить его чем-либо другим завершались лишь ухудшением ситуации. И нынешнее увлечение популизмом (который, среди прочего, предполагает, что одна-единственная сила представляет "настоящий народ"; а кто не согласен - тот не народ и должен исчезнуть) - также будет отвергнуто.

Здравый смысл способен творить чудеса. Однако здравый смысл нуждается и в поддержке.

У оппозиции в здоровом демократическом обществе есть три задачи.

1. Мониторить действия власти, указывать содержательные ошибки и предлагать альтернативы;

2. Информировать об этих ошибках и альтернативных решениях общество – в частности, и добиваясь исправления ошибок;

3. Мобилизовать общество для изменения неэффективной политики или добиваясь смены власти в определенный Конституцией способ и срок.

Примеров на каждую функцию все мы можем вспомнить достаточно.

Во время войны эти функции не отменяются — только видоизменяются, учитывая ограничения в методах во время военного положения.

Ибо нехватка контроля, надзора и предложения альтернатив — это не единство, а застой и злоупотребление.

С этим, кстати, согласны и большинство украинцев. Более 70% опрошенных разными центрами считают коррупцию первоочередной проблемой, а более 56% требовали бы расследования и наказания коррумпированных чиновников, несмотря на войну.

В Риме, опять же, служба охраны порядка и борьбы с пожарами называлась vigilii. Дословно - "те, кто бодрствует". Английское "vigilant" - бдительность — происходит из этого корня.

Именно такова роль в оппозиции: защита здравого смысла, разоблачение проблем и предложение альтернатив, а затем — помощь в деле исправления ситуации.

В этом не обойтись без сотрудничества гражданского общества, экспертов, журналистов, активистов и других, кто делает свою работу.

Это не раскол. Это — сопротивление болоту застоя, самоуспокоению и, наконец, поражению, которое эти черты монополии порождают.

Так что борьба за Украину, ее будущее и разгром московщины — это борьба, в том числе и с безответственностью, беспринципностью и безразличием. Ибо они рождают продажность и неэффективность, которыми умело пользуется наш общий враг.

В борьбе за украинскую победу работы хватит всем. Каждый может найти свое место и роль.

Как говорил герой одного культового фильма, "If you are listening to this message, you are the Resistance!".

Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

