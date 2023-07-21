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OPINION

Оппозиция - не карикатура на "бывших"

Ростислав Павленко
21 июля, 2023 пятница
17:06
Мнение

В последнее время провластные спикеры, включая любимого спичрайтера президента, повадились поднимать на более высокий уровень хейт против тех, кто не ходит зеленым строем

Начав с истерик по поводу и без, шельмования, обзывания "фермой" и "скотами", теперь заговорили напрямую. Неудобные оппоненты должны исчезнуть. Потому что само существование Порошенко, его команды и поклонников — это, казалось бы, "раскол".

Можно было бы отмахнуться от подобных глупостей как от несерьезного инфантильного бреда, если бы не навязчивое продвижение этого мнения в подконтрольных или зависимых от власти медиа (а это — подавляющее большинство медиапространства). И если бы назначение "раскольников" и зачистка политического, общественного и медиапространства не приобрела промышленные масштабы. Потому что это вредит не персоналиям и политсилам. Это вредит государству, его эффективности и будущему Украины.

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Оппозиция играет в обществе очень важную роль. Это не карикатура на "бывших", которые "хотят назад во власть". Изменяемость власти и, в частности, возвращение тех, кто на выборах власть передавал победителю, — одна из закономерностей устойчивой развитой демократии. Ибо абсолютная, неоспоримая власть абсолютно и развращает. А соблюдение правил лучше всего обеспечивается римским принципом "Сегодня ты, завтра тебя".

Самым эффективным двигателем прогресса является соревнование, основанное на собственном интересе. Все попытки человечества заменить его чем-либо другим завершались лишь ухудшением ситуации. И нынешнее увлечение популизмом (который, среди прочего, предполагает, что одна-единственная сила представляет "настоящий народ"; а кто не согласен - тот не народ и должен исчезнуть) - также будет отвергнуто.

Здравый смысл способен творить чудеса. Однако здравый смысл нуждается и в поддержке.

У оппозиции в здоровом демократическом обществе есть три задачи.

1. Мониторить действия власти, указывать содержательные ошибки и предлагать альтернативы;

2. Информировать об этих ошибках и альтернативных решениях общество – в частности, и добиваясь исправления ошибок;

3. Мобилизовать общество для изменения неэффективной политики или добиваясь смены власти в определенный Конституцией способ и срок.

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Примеров на каждую функцию все мы можем вспомнить достаточно.

Во время войны эти функции не отменяются — только видоизменяются, учитывая ограничения в методах во время военного положения.

Ибо нехватка контроля, надзора и предложения альтернатив — это не единство, а застой и злоупотребление.

С этим, кстати, согласны и большинство украинцев. Более 70% опрошенных разными центрами считают коррупцию первоочередной проблемой, а более 56% требовали бы расследования и наказания коррумпированных чиновников, несмотря на войну.

В Риме, опять же, служба охраны порядка и борьбы с пожарами называлась vigilii. Дословно - "те, кто бодрствует". Английское "vigilant" - бдительность — происходит из этого корня.

Именно такова роль в оппозиции: защита здравого смысла, разоблачение проблем и предложение альтернатив, а затем — помощь в деле исправления ситуации.

В этом не обойтись без сотрудничества гражданского общества, экспертов, журналистов, активистов и других, кто делает свою работу.

Это не раскол. Это — сопротивление болоту застоя, самоуспокоению и, наконец, поражению, которое эти черты монополии порождают.

Так что борьба за Украину, ее будущее и разгром московщины — это борьба, в том числе и с безответственностью, беспринципностью и безразличием. Ибо они рождают продажность и неэффективность, которыми умело пользуется наш общий враг.

В борьбе за украинскую победу работы хватит всем. Каждый может найти свое место и роль.

Как говорил герой одного культового фильма, "If you are listening to this message, you are the Resistance!".

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

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