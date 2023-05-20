Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Эрдоган по результатам первого тура имеет примерно 49% голосов, а Киличдароглу - около 45%. А если принимать во внимание, что для победы Киличдароглу нужно как минимум пару миллионов голосов, то ответ очень прост. Я думаю, что оппозиция попробует и будет сражаться до последнего; сейчас они меняют риторику, больше обращаются к молодежи, пытаются мобилизовать националистический электорат", - прокомментировал директор Центра ближневосточных исследований.

Игорь Семиволос отметил, что недовольная Эрдоганом группа избирателей из-за идеологического микса оппозиции не готова голосовать за Киличдароглу.

"Сегодня мы видим, что риторика Киличдароглу ужесточается, обещает беженцев за год отправить обратно в Сирию. Возможно, такие заявления найдут отзыв в сердцах турецких националистов, которые также об этом мечтают. Однако на данный момент у Эрдогана задача гораздо проще, чем у Киличдароглу ", - сказал Семиволос.