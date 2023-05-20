Оппозиция на выборах в Турции будет бороться до последнего, у Эрдогана задача попроще, - востоковед Семиволос
Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, отметил, что оппозиция меняет риторику, а заявления Киличдароглу ужесточаются
Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.
"Эрдоган по результатам первого тура имеет примерно 49% голосов, а Киличдароглу - около 45%. А если принимать во внимание, что для победы Киличдароглу нужно как минимум пару миллионов голосов, то ответ очень прост. Я думаю, что оппозиция попробует и будет сражаться до последнего; сейчас они меняют риторику, больше обращаются к молодежи, пытаются мобилизовать националистический электорат", - прокомментировал директор Центра ближневосточных исследований.
Игорь Семиволос отметил, что недовольная Эрдоганом группа избирателей из-за идеологического микса оппозиции не готова голосовать за Киличдароглу.
"Сегодня мы видим, что риторика Киличдароглу ужесточается, обещает беженцев за год отправить обратно в Сирию. Возможно, такие заявления найдут отзыв в сердцах турецких националистов, которые также об этом мечтают. Однако на данный момент у Эрдогана задача гораздо проще, чем у Киличдароглу ", - сказал Семиволос.
- 14 мая лидер турецкой оппозиции Кемаль Киличдароглу прокомментировал первые итоги голосования на прошедших в Турции в воскресенье парламентских и президентских выборах.
- 15 мая стало известно, что в Турции состоится второй тур выборов президента
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