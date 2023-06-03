Речь идет о синдроме диссеминированного внутрисосудистого сворачивания (ДВС-синдром), сообщил политик у себя в телеграме.

"Это заболевание, характеризующееся нарушениями в свертывающей системе крови, при котором происходит образование множественных тромбов. Поскольку факторы, способствующие свертыванию крови, расходуются на образование тромбов, ДВС переходит в стадию снижения свертывания крови, что вызывает кровотечение в различные органы. Выраженность кровотечения может варьироваться от небольших кровоизлияний на коже, до возникновения массивных кровотечений из желудочно-кишечного тракта, кровоизлияний в головной мозг, легкие и другие органы. – отмечает Цепкало.

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При этом, как он пояснил, проявления ДВС-синдрома зависят от стадии заболевания и степени поражения определенных органов.

"Для поддержания жизнедеятельности организма проводится переливание свежезамороженной плазмы, внутривенное введение различных растворов, влияющих на свертываемость крови", - добавил Валерий Цепкало.

По мнению оппозиционера, впереди неизбежна потеря Лукашенко дееспособности.

"Впервые за 30 лет у белорусов появляется шанс вырваться из нищеты и политического рабства", - подчеркнул Цепкало.

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Официальная белорусская пролаганда также отреагировала на видимые осложнения состояния здоровья диктатора.

Как утверждает аналитик Белорусского расследовательного центра Сергей Чалый, дочь среднего сына Лукашенко Дмитрия поэтесса Анна Лукашенко посвятила своему тестю новую песню. Ее произведение в стиле русского шансона называется "Цените настоящего мужчину".

Анна Сергеевна Лукашенко в очередной раз подписала слова к песне собственным творческим псевдо "Анна Селук". "Селук" - первые два слога в ее имени отчестве (Сергеевна) и фамилии (Лукашенко).

"Песня явно приурочена к недугу Лукашенко. Член его семьи словно говорит злодеям: не оскорбляйте нашего дорогого Александра Григорьевича. Песня программная. Фактически девиз ближнего круга Лукашенко: любимого не отдадим", - говорит Чалый.

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Среди песен, которые написала Анна Селук, - "Ах, Александр", "Картофель-дэнс" и гимн подконтрольной Лукашенко Генпрокуратуры "Хранители права", напоминает газета Zerkalo.

Кто может возглавить Беларусь вместо Лукашенко

Как пояснил политолог Валерий Карбалевич, действующая редакция Конституции Республики Беларусь содержит два варианта передачи властей в случае смерти главы государства. Если она наступила по естественным причинам, полномочия временно, до проведения внеочередных президентских выборов и вступления в должность нового главы государства, переходят к главе верхней палаты парламента, а если вызвана насилием - то к государственному секретарю Совета безопасности Республики Беларусь.

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В первом случае это Наталья Качанова, которую в последнее время активно раскручивает команда Лукашенко, во втором – рожденный в России генерал-лейтенант Александр Вольфович, которого украинские эксперты и белорусская оппозиция называют выгодной Кремлю фигурой, способной, в частности, на более широкое участие Беларуси в агрессии против Украины .

По информации из открытых источников, весь белорусский силовой блок курирует старший сын Лукашенко Виктор. В частности, через него идет все взаимодействие с российскими оккупантами.