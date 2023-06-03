Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Оппозиция говорит о патологии крови у Лукашенко. Его невестка написала песню "Цените настоящего мужчину"

Оппозиция говорит о патологии крови у Лукашенко. Его невестка написала песню "Цените настоящего мужчину"

3 июня, 2023 суббота
18:23
Мир

В субботу, 3 июня 2023 года, белорусский оппозиционер Валерий Цепкало со ссылкой на собственные источники обнародовал диагноз самопровозглашенного президента этой страны Александра Лукашенко

Речь идет о синдроме диссеминированного внутрисосудистого сворачивания (ДВС-синдром), сообщил политик у себя в телеграме.

"Это заболевание, характеризующееся нарушениями в свертывающей системе крови, при котором происходит образование множественных тромбов. Поскольку факторы, способствующие свертыванию крови, расходуются на образование тромбов, ДВС переходит в стадию снижения свертывания крови, что вызывает кровотечение в различные органы. Выраженность кровотечения может варьироваться от небольших кровоизлияний на коже, до возникновения массивных кровотечений из желудочно-кишечного тракта, кровоизлияний в головной мозг, легкие и другие органы. – отмечает Цепкало.

Читайте также: Путин несколько раз рассматривал сценарий ликвидации Лукашенко, - Пионтковский

При этом, как он пояснил, проявления ДВС-синдрома зависят от стадии заболевания и степени поражения определенных органов.

"Для поддержания жизнедеятельности организма проводится переливание свежезамороженной плазмы, внутривенное введение различных растворов, влияющих на свертываемость крови", - добавил Валерий Цепкало.

По мнению оппозиционера, впереди неизбежна потеря Лукашенко дееспособности.

"Впервые за 30 лет у белорусов появляется шанс вырваться из нищеты и политического рабства", - подчеркнул Цепкало.

Читайте также: Тихановская не готова отдать приказ на устранение Лукашенко, - белорусский политолог Усов

Официальная белорусская пролаганда также отреагировала на видимые осложнения состояния здоровья диктатора.

Как утверждает аналитик Белорусского расследовательного центра Сергей Чалый, дочь среднего сына Лукашенко Дмитрия поэтесса Анна Лукашенко посвятила своему тестю новую песню. Ее произведение в стиле русского шансона называется "Цените настоящего мужчину".

Анна Сергеевна Лукашенко в очередной раз подписала слова к песне собственным творческим псевдо "Анна Селук". "Селук" - первые два слога в ее имени отчестве (Сергеевна) и фамилии (Лукашенко).

"Песня явно приурочена к недугу Лукашенко. Член его семьи словно говорит злодеям: не оскорбляйте нашего дорогого Александра Григорьевича. Песня программная. Фактически девиз ближнего круга Лукашенко: любимого не отдадим", - говорит Чалый.

Читайте также: Андрей Бондар. Куда направить острие украинского контрнаступления

Среди песен, которые написала Анна Селук, - "Ах, Александр", "Картофель-дэнс" и гимн подконтрольной Лукашенко Генпрокуратуры "Хранители права", напоминает газета Zerkalo.

Кто может возглавить Беларусь вместо Лукашенко

Как пояснил политолог Валерий Карбалевич, действующая редакция Конституции Республики Беларусь содержит два варианта передачи властей в случае смерти главы государства. Если она наступила по естественным причинам, полномочия временно, до проведения внеочередных президентских выборов и вступления в должность нового главы государства, переходят к главе верхней палаты парламента, а если вызвана насилием - то к государственному секретарю Совета безопасности Республики Беларусь.

Читайте также: Тактическое ядерное оружие может быть уничтожено на территории Беларуси, - офицер ВСУ Лапин. Эксклюзив Еспресо

В первом случае это Наталья Качанова, которую в последнее время активно раскручивает команда Лукашенко, во втором – рожденный в России генерал-лейтенант Александр Вольфович, которого украинские эксперты и белорусская оппозиция называют выгодной Кремлю фигурой, способной, в частности, на более широкое участие Беларуси в агрессии против Украины .

По информации из открытых источников, весь белорусский силовой блок курирует старший сын Лукашенко Виктор. В частности, через него идет все взаимодействие с российскими оккупантами.

  • Напомним, 9 мая на параде в Москве Лукашенко выглядел очень болезненно. На руке у него был заметен медицинский бинт, который надевают после капельниц. Тогда он отказался от завтрака с Путиным и лидерами стран-членов ОДКБ и по состоянию здоровья отказался идти возлагать цветы.
  • На несколько дней он полностью выпал из публичного пространства. Независимые белорусские медиа рассказывали о пребывании Лукашенко в больнице.
  • 23 мая руководитель Беларуси заявил, что имел проблемы с "аденовирусом" .
  • 27 мая Цепкало проинформировал о срочной госпитализации Лукашенко во время пребывания в Москве. Там неизменному правителю Беларуси якобы производили переливание крови.
Здоровье
Белорусь
Александр Лукашенко
Читайте также:
Василь Ломаченко, Боб Арум та Олександр Усик (зліва - направо)
2 июня, 2023 пятница
"Получает ненависть": Усик прокомментировал слухи о ссоре с Ломаченко
на фото Максим Бужанський
2 июня, 2023 пятница
Нардеп Бужанский отказался говорить по-украински в эфире телемарафона. Данилов заявил, что ему не место в политике
Лі Хуей
2 июня, 2023 пятница
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй призвал Запад прекратить поставлять оружие Украине
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.93
    Покупка 36.93
    Продажа 37.5
  • EUR
    Покупка 39.81
    Продажа 40.63
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
3 июня
20:00
Эксклюзив
Глен Грант
Самое опасное для Украины – давать России время, – британский полковник Грант
20:00
Эксклюзив
Обращения Пригожина к россиянам словно списаны с большевистских листовок Ленина и Троцкого солдатам на фронте 1916-1917 годов, - Пионтковский
19:10
Украина должна стать членом НАТО без ПДЧ, - Кулеба
19:02
Эксклюзив
ракета ATACMS
Получение Украиной ATACMS даст России понять, что игра окончена, - британский эксперт Грант
18:31
Полеты дронов над Москвой усилят желание РФ победить, - британский полковник Грант
18:30
Эксклюзив
В окружении Путина уже сформировалась группа людей, которая поняла, что война проиграна - Пионтковский
18:15
Министерство культуры призвало украинцев присоединиться к акции "Книга на фронт"
18:07
Венгрия
Венгрия должна прекратить провокации: МИД отреагировал на видео с картой Украины без Крыма
18:01
Зеленский сказал, что для защиты Украины нужно 50 батарей Patriot
17:51
Вагнеровцы из Бахмута окончательно не вышли, учат новоприбывших, - Маляр
17:36
В море вблизи Одессы появилось нефтяное пятно
17:31
Эксклюзив
Глен Грант
Если РФ объявит войну, Запад должен определиться с последующей реакцией, - британский полковник Грант
17:10
Эксклюзив
В Варшаве 4 июня состоится крупнейший митинг оппозиции за последние 30 лет, - вице-маршалок Сената Республики Польша
17:00
Эксклюзив
Наступление ВСУ может совпасть с выводом вагнеровцев из Бахмута, - Пионтковский
16:38
"Надо поговорить": Зеленский готов встретиться с президентом Бразилии
16:20
Эксклюзив
Storm Shadow кардинально меняет ситуацию: россиянам придется приложить много дополнительных оборонных усилий, - британский эксперт Грант
16:04
Иран планирует создать военно-морской альянс со странами Персидского залива
15:35
Эрдоган принял присягу на новый срок
15:21
Медведев рассказал о "бокале красного" и "утраченном отечестве"
15:13
Демилитаризированная зона и референдумы: Индонезия предложила Украине свой "мирный план", в МИДе уже отреагировали
15:12
Украинский художник Майк Ренард представил новую работу на выставке в Словении
15:00
Обновлено
Закрытое укрытие в Киеве: директору поликлиники Шугалевичу и замглавы райадминистрации Алексеенко присудили домашний арест, охранник задержан на 2 месяца
14:53
Эксклюзив
Пригожин заявил, что Шойгу и Герасимов должны застрелиться или их казнят на Красной площади, - Пионтковский
14:27
В Черном море армия РФ держит два ракетоносителя с 16 "калибрами"
13:41
Эксклюзив
Атака Москвы дронами, вполне возможно, организована Россией, – британский эксперт Грант
13:28
Призывали сотрудничать с оккупантами: на Днепропетровщине и Николаевщине объявили подозрение 4 гражданам
12:22
Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не готовы видеть Украину в союзе, - Зеленский
12:07
В результате российских обстрелов шесть областей Украины частично остались без электроснабжения, - Минэнерго
11:47
Легион "Свобода России" предложил жителям Белгородской области эвакуацию в Украину
11:26
В Украине проверили более 4800 укрытий, 252 были закрыты
11:07
В Киевской области продолжается ликвидация последствий непогоды, - ДТЭК
10:46
СБУ сообщила о подозрении действующему должностному лицу Херсонской ОВА, который во время оккупации города работал на РФ
10:26
Эксклюзив
Не мешайте работать волонтерам, - общественный деятель Яровая
10:24
Украина готова начать контрнаступление, - Зеленский
10:03
"Фуфломицины" для украинцев: какие лекарства не стоят вашего внимания и денег
09:58
Ллойд Остин
Глава Пентагона предупреждает об угрозе войны на Тайване: конфликт будет разрушительным
09:49
Эксклюзив
Государство не в состоянии самостоятельно позаботиться о своем войске и еще хочет взыскать налог на волонтерство, - волонтер Корчинская
09:39
ЧВК Вагнер завершает вывод своих войск из Бахмута. Там растет роль российских десантников, - британская разведка
09:19
Военные РФ ударили управляемыми авиабомбами по Харьковщине: 5 погибших, 10 раненых
08:57
В сутки армия РФ ударила по 24 населенным пунктам Запорожской области: есть погибшие и раненые
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV