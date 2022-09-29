Оппозиция Беларуси заявила о подготовке Лукашенко к войне, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" ответила
Оппозиция Беларуси заявила о подготовке Лукашенко к войне против Украины – на нее якобы мобилизуют 100 тысяч белорусов
Об этом написал в твиттере один из лидеров белорусской оппозиции, заместитель председателя объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.
"Наши источники сообщают: Лукашенко (и РФ, – ред.) договорились развернуть (в Беларуси, – ред.) 120 тысяч солдат России в течение ноября - февраля. Беларусь обязуется дополнительно поставить 100 тысяч мобилизованных солдат. Лукашенко готовится к полномасштабной войне. Запад должен поставить ультиматум, от которого он не сможет отказаться", – заявил Латушко.
Вместе с тем мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" заявила , что пока нет убедительных фактов, свидетельствующих о переброске войск РФ в Беларусь. Также у группы есть сомнения в потенциальном проведении мобилизации в Беларуси.
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