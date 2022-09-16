Об этом сообщило немецкое издание Spiegel .

Известно, что правительство призывают "немедленно дать согласие на экспорт в Украину боевых танков, БМП и БТР" с промышленных складов и запасов Бундесвера и сразу закупить замену.

Кроме того, партии призывают правительство как можно быстрее организовать учения для украинских военных с инструкторами Бундесвера, чтобы они начинали осваивать новое оружие.

"Как экономически самое мощное государство, Германия должна взять на себя ответственность лидера и передать Украине тяжелое вооружение, в том числе из запасов Бундесвера, и провести необходимые учения... Якобы консенсуса о том, что Украине не должны поставляться западные тяжелые системы вооружения больше не существует. Это единственный способ достичь долговременного и устойчивого мира в Европе", - заявили лидеры партий Фридрих Мерц и Александр Добринт.

15 сентября Германия нашла еще одну причину, чтобы не поставлять Украину танки Leopard.

16 сентября стало известно, что президент Европейской комиссии против позиции отговорок Германии, которая ищет причины для отказа поставлять в Украину боевые танки.

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