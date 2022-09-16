Оппозиционный ХДС снова призовет правительство Шольца предоставить Украине танки и БТРы, - Spiegel
Христианско-демократический союз и его союзник ХСС готовятся вынести на рассмотрение Бундестага проект резолюции с призывом к федеральному правительству дать согласие на передачу Украине бронетехники
Об этом сообщило немецкое издание Spiegel .
Известно, что правительство призывают "немедленно дать согласие на экспорт в Украину боевых танков, БМП и БТР" с промышленных складов и запасов Бундесвера и сразу закупить замену.
Кроме того, партии призывают правительство как можно быстрее организовать учения для украинских военных с инструкторами Бундесвера, чтобы они начинали осваивать новое оружие.
"Как экономически самое мощное государство, Германия должна взять на себя ответственность лидера и передать Украине тяжелое вооружение, в том числе из запасов Бундесвера, и провести необходимые учения... Якобы консенсуса о том, что Украине не должны поставляться западные тяжелые системы вооружения больше не существует. Это единственный способ достичь долговременного и устойчивого мира в Европе", - заявили лидеры партий Фридрих Мерц и Александр Добринт.
- 15 сентября Германия нашла еще одну причину, чтобы не поставлять Украину танки Leopard.
- 16 сентября стало известно, что президент Европейской комиссии против позиции отговорок Германии, которая ищет причины для отказа поставлять в Украину боевые танки.
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