Оппозиционная партия Грузии требует введения визового режима с РФ

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Как сообщает лидер "Европейских демократов" Николоз Вашакидзе, правительство избегает обсуждения проблемы и не пытается остановить и контролировать "процесс наплыва граждан из враждебного оккупационного государства".

"Считаю, что в сложившейся ситуации необходимо, чтобы оппозиция и общество жестко требовали от власти обнародовать их видение динамики и управления проблемой. Одной из первых и безотлагательных мер должно стать введение визового режима с Российской Федерацией и радикальное ограничение потока переезда в Грузию" , – подчеркнул Вашакидзе.

Пока неизвестно о точном количестве россиян, переехавших в Грузию после начала полномасштабного вторжения РФ на территории Украины. Среди переехавших есть оппозиционеры и активисты, которые опасались преследования в России, просто не согласны с политикой Москвы, молодежь, которая избегает призыва, и те, кто опасался, что РФ закроет границы.

В начале мая независимые исследовательские компании оценивали количество переселившихся в Грузию россиян в 40 тысяч человек. По данным управления туризма Греции, в июне в страну въехало 90 тысяч россиян, однако неизвестно, какая часть из них въехала в качестве туристов, а сколько из них осталось.

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