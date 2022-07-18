Оппозиционная партия Грузии требует введения визового режима с РФ
Оппозиционная грузинская партия "Европейские демократы" призывает ввести визовый режим с Россией из-за массового въезда граждан РФ в Грузию после начала полномасштабной войны
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".
Как сообщает лидер "Европейских демократов" Николоз Вашакидзе, правительство избегает обсуждения проблемы и не пытается остановить и контролировать "процесс наплыва граждан из враждебного оккупационного государства".
"Считаю, что в сложившейся ситуации необходимо, чтобы оппозиция и общество жестко требовали от власти обнародовать их видение динамики и управления проблемой. Одной из первых и безотлагательных мер должно стать введение визового режима с Российской Федерацией и радикальное ограничение потока переезда в Грузию" , – подчеркнул Вашакидзе.
Пока неизвестно о точном количестве россиян, переехавших в Грузию после начала полномасштабного вторжения РФ на территории Украины. Среди переехавших есть оппозиционеры и активисты, которые опасались преследования в России, просто не согласны с политикой Москвы, молодежь, которая избегает призыва, и те, кто опасался, что РФ закроет границы.
В начале мая независимые исследовательские компании оценивали количество переселившихся в Грузию россиян в 40 тысяч человек. По данным управления туризма Греции, в июне в страну въехало 90 тысяч россиян, однако неизвестно, какая часть из них въехала в качестве туристов, а сколько из них осталось.
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