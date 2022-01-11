Оппозиционерку из Беларуси Колесникову этапировали в колонию
Члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову этапировали в колонию в Гомеле
Об этом сообщает Правозащитный центр "Вясна" .
"Политзаключенную Марию Колесникову этапировали в гомельскую женскую исправительную колонию №4", - сообщила организация.
Правозащитники призывают отправлять письма в поддержку оппозиционерки. В центре "Весна" предупреждают, что в ближайшие две недели Мария Колесникова будет находиться на карантине, поэтому на конверте следует писать: "Карантин".
- Напомним, 6 сентября Марию Колесникову приговорили к 11 годам лишения свободы.
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