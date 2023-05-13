Оппонент, партнер и конкурент: в ЕС согласовали обновленную стратегию по Китаю
Министры иностранных дел государств-членов ЕС на неформальной встрече в пятницу согласились с обновлением стратегии по Китаю, которая признает его как конкурента и соперника, но в то же время призывает к диалогу по вопросам, представляющим взаимный интерес
Об этом на пресс-конференции по итогам заседания заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".
"У нас было длительное обсуждение, отразившее наш консенсус по Китаю, и рад объявить, что коллеги поздравили документ, который мы представили", – заявил Боррель журналистам.
По словам европейского чиновника, документ "отражает реальность" в отношениях Пекина и Брюсселя.
"Китай - оппонент, партнер и конкурент. И есть ключевое слово - "вовлеченность". Мы должны привлекаться с Китаем на многих фронтах, по многим вопросам. И одновременно мы должны конкурировать с Китаем и уменьшать свою зависимость, когда они становятся слишком большими и несут риски" ", – объяснил он.
Топ-дипломат ЕС отметил, что текст документа еще будет прорабатываться, и он в целом касается экономического, политического и безопасности взаимодействия объединения с КНР.
В проекте документа внешнеполитическое ведомство ЕС призывает 27 стран-членов воспользоваться "окном возможностей" для уменьшения риска все большего влияния Китая на экономические и вопросы безопасности.
Также в документе утверждается, что коммуникация между Брюсселем и Пекином позволит снизить риски и чрезмерную зависимость от КНР, обеспечив "предсказуемость и прозрачность наших экономических и торговых отношений".
В последние недели европейские лидеры активизировали контакты с Китаем, пытаясь привлечь его в качестве посредника к решению войны в Украине. В то же время, как известно, Брюссель готовится ввести санкции против китайских компаний, помогающих РФ уклоняться от ограничений.
- Напомним, главы МИД Германии и Франции требуют от Китая определиться с войной в Украине и повлиять на РФ.
- Жозеп Боррель ранее заявил , что Пекин остается важным партнером Брюсселя, но уже упустил возможность быть посредником в развязанной Россией войне из-за "пророссийской нейтральности". Также он считает , что Китай воспользуется геополитическими преимуществами поражения России в войне против Украины.
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