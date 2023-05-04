Оппонент Эрдогана на выборах президента Турции у Киличдароглу имеет шанс выиграть с преимуществом в 5%, - исследователь Ближнего Востока Данилов
Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что у Кемаля Киличдароглу есть все шансы выиграть президентские выборы в Турции
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"У Кемаля Киличдароглу есть шанс выиграть президентские выборы. Сейчас разрыв не увеличивается, разрыв стабилен. Уменьшается количество людей, которые еще не определились. Таких людей было много среди молодежи. Разрыв уверен, от 3% до 5%. Скорее всего, состоится второй тур "У Киличдароглу есть шанс выиграть выборы президента Турции с преимуществом в 5%. Такие результаты и такие рейтинги впервые в электоральной истории Эрдогана", - подчеркнул Данилов.
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