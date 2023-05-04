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Эксклюзив

Оппонент Эрдогана на выборах президента Турции у Киличдароглу имеет шанс выиграть с преимуществом в 5%, - исследователь Ближнего Востока Данилов

4 мая, 2023 четверг
10:37
Новости

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что у Кемаля Киличдароглу есть все шансы выиграть президентские выборы в Турции

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"У Кемаля Киличдароглу есть шанс выиграть президентские выборы. Сейчас разрыв не увеличивается, разрыв стабилен. Уменьшается количество людей, которые еще не определились. Таких людей было много среди молодежи. Разрыв уверен, от 3% до 5%. Скорее всего, состоится второй тур "У Киличдароглу есть шанс выиграть выборы президента Турции с преимуществом в 5%. Такие результаты и такие рейтинги впервые в электоральной истории Эрдогана", - подчеркнул Данилов.

  • Кандидат в президенты от объединенной оппозиции Турции Кемаль Килидароглу может победить Эрдогана на выборах в мае 2023 года
  • Если президентом Турции станет Кемаль Киличдароглу, это не существенно изменит отношения страны с Россией и Украиной.
Мир
выборы президента
Турция
Реджеп Эрдоган
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