"Оппенгеймер": тот, кто не выбросил ядерное яблоко
Биографическая лента "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана об "отце атомной бомбы" продолжает бить рекорды по кассовым сборам
Об этом сообщает Эспрессо
Один из самых ожидаемых этим летом фильмов - "Оппенгеймер" англичанина Кристофера Нолана, несмотря на то, что уже неделю на большом экране продолжает собирать полные залы (по состоянию на 28 июля "Оппенгеймер" собрал $229,9 млн после недели показа в кинотеатрах в глобальном прокате). Но вызвать оживленные дискуссии – от восторженных до критических. Да и быть иначе вряд ли могло. Ведь речь об одном из самых успешных режиссеров современности, как Нолан, с одной стороны. И с другой – о человеке, который изменил этот мир и заставил все человечество жить с последствиями его изобретений, американского физика и создателя атомной бомбы Джулиуса Роберта Оппенгеймера, который якобы сказал о себе словами из "Бхагавадгиты": "Я - Смерть, великий разрушитель миров" , несущую гибель всего живого".
Но на самом деле мы не знаем, что он сказал и что подумал, когда впервые при его участии была испытана атомная бомба (а случилось это в Нью-Мексико в июле 1945 года), что почувствовал… Ведь широко известен как научный руководитель Мангеттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия, не мог не знать аксиомы, что у каждой палки всегда есть два конца. государственные мужи и военачальники все же сделал по максимуму, чтобы их выполнить. И потом положил годы, чтобы сдержать запустившийся механизм. По крайней мере, так пишут в биографической книге "Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея", которую Кристофер Нолан взял за основу фильма, историков Кая Берда и Мартина Дж. Шервина.
Фото: Getty Images
И, наверное, так и есть. Ибо став главным советником в новой Комиссии США по атомной энергии, неоднократно выступал в поддержку международного контроля над ядерной энергией с целью предотвращения распространения атомного оружия и ядерной гонки.
Актерский состав х/ф "Оппенгеймер" (слева направо): Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Киллиан Мерфи, Эмили Блант и режиссер Кристофер Нолан, Фото: Getty Images
Однако в рамках фильма эта моральная дилемма – расширить миры, изобрести что-то, чего человечество не знало раньше, и болеть последствиями этих изобретений – это Оппенгеймерово (пусть и блестяще воплощенное актером Киллианом Мерфи в его образе) или все же Ноланово? И даже из фильма Роберт Оппенгеймер демонстрирует яркую эмоцию сожаления, когда узнает о смерти женщины, которую когда-то любил, или по крайней мере, к которой испытывал нечто более чисто человеческой симпатии. Но отнюдь не тогда, когда открывается весь ужас совершенного ни в отношении местных жертв радиационного загрязнения, ни впоследствии, когда американцы сбросят атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, в которых совокупно погибнут 130 тыс. жителей, а затем в течение следующих полугода еще полмиллиона будут умирать в муках от вызванных радиацией ран и болезней.
Нет, его, очевидно, таки мучает совесть, когда пытается озвучить свои опасения президенту Гарри Трумэну, считавшему, что с изобретением атомной бомбы будет гибнуть гораздо меньше американских военных. Мол, но что будет с Японией и что будет с человечеством? Однако совесть утихает, когда оказывается в центре всеобщего внимания как "отец атомной бомбы". Продемонстрировав умение адаптироваться к внешнему миру, Оппенгеймер, однако, не избежит травли, мотивом к которым на самом деле не всегда будет обвинение его в симпатии коммунистам, членом партии которых он никогда не был, хотя оно и будет звучать громко с разных трибун. Да, в свое время бывал на собрании, имел среди коммунистов приятелей, финансировал бегство от нацистов коллег-ученых еврейского происхождения, но не исповедовал коммунистические догмы. А потом вообще отошел от этого. Но когда в игру вступает голая политика и чужие надежды, происки и расчеты, игроков уже мало интересует истина, как было на самом деле.
Джулиус Роберт Оппенгеймер, Фото: Getty Images
Напомним – начатый с единственной целью – создать атомную бомбу быстрее нацистов, в частности к лету 1945 года - Мангеттенский проект начался при президенте Франклине Рузвельте (единственном в США, избиравшемся на этот пост более двух раз) и завершился при Трумене, а между этими двумя личностями на самом деле пропасть. Как и пропасть в мотивациях каждого отдельного человека к каждому отдельному поступку.
Поэтому режиссер Кристофер Нолан, кроме освещения Мангеттенского проекта и истории его главы Оппенгеймера, вводит еще один акцент в свой самый сложный и масштабный (по его определению) в его творческом наследии фильм: показывает, как неудачное слово или шутка или их интерпретируемое восприятие событий и их изменять. Некий эффект бабочки на фоне грандиозных мировых изменений. К примеру, как повлиял на ход событий в судьбе Оппенгеймера кандидат в министры торговли США Льюис Штраус и почему. Общеизвестный (хоть и не буквальный) вариант Сальери в судьбе Моцарта, хотя на самом деле преступления Сальери не было – его придумал Пушкин. Но это уже другая тема.
А здесь в определенной степени тщеславие, зависть, амбициозность, скрытые обиды и желание держать нити управления процессами в собственных руках – чем страдают как большие умы, так и простые смертные. Это все в деталях – интонациях, выражении глаз, отдельных репликах, что время от времени прорывается в личностях разных героев. А актеры выполнили свои задачи на самом высоком уровне. Еще бы! Кроме Киллиана Мерфи знаменитые Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Флоренс Пью, Кеннет Брана, другие, которых так много, что даже теряешься среди этих – по сюжету – больших и меньших умов. Даже Оппенгеймер в начале своей научной деятельности решился отравить яблоко унижавшего его профессора. Однако осознав, что произойдет необратимое, вернулся и выбросил то яблоко в мусор. И уже не имеет особого значения, что по выходу фильма внук Роберта Оппенгеймера назвал эту сцену изданию Time обезображенной историей, потому что семья ничего о такой ситуации не знает.
Эллинистический комедиограф Менандр говорил, что наиболее прекрасным является человек, когда он человек. Кристофер Нолан пытается показать Оппенгеймера и как человека тоже. Что имеет немало плюсов – способна помочь, когда нужно, верная дружбе, готова к познанию (в частности учит разные языки, чтобы читать тексты в оригинале – например, санскрит). Но в то же время не лишена и недостатков: может быть пренебрежительным, резким, безразличным… Потому что человек, в конце концов, это только человек. Хотя в ленте раскрытие эмоционального движения и глубины героя дались Нолану гораздо труднее, чем показ его научного пути. Потому что, наверное, невозможно охватить неохватное.
Об этом фильме можно говорить много. О том, как поражает умение Кристофера Нолана подавать в целостной истории разные взгляды на одни и те же вещи и какие формы он для этого выбирает. О том, как ему удалось воспроизвести ядерный взрыв без использования компьютерной графики (хотя это похоже держат в секрете). О том, как самая длинная в фильмографии Нолана лента (а длится фильм три часа) способна держать зрителя в напряжении без сцен со стрельбой и гонкой, а только через диалоги и детальное, почти документальное воспроизведение истории.
Эту ленту не заезж попкорном – не до него на самом деле. И вряд ли это фильм для домашнего просмотра: мне почему-то кажется, что его стоит смотреть на большом экране.
Украинцы будут смотреть этот фильм из своей башни. Ведь тема ядерного оружия в контексте российского захватнического вторжения к нам и запугивание им мира со стороны России, чтобы только мир испугался и от Украины отказался – то, что болит каждому сознательному человеку на нашей территории. А упоминаний о России и СССР в фильме немало. И на эту тему тоже можно рассуждать… Лично я благодарна Нолану, что когда идет отсчет секунд до активации той первой пробной бомбы и душа сжимается до маленького комочка, ожидаемый громкий звук взрыва не звучит. Визуальные эффекты и… тишина.
А именно тишина, как говорил кто-то из известных, иногда является лучшим ответом… Только чтобы не могила …
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