"Оппенгеймер": тот, кто не выбросил ядерное яблоко

Об этом сообщает Эспрессо

Один из самых ожидаемых этим летом фильмов - "Оппенгеймер" англичанина Кристофера Нолана, несмотря на то, что уже неделю на большом экране продолжает собирать полные залы (по состоянию на 28 июля "Оппенгеймер" собрал $229,9 млн после недели показа в кинотеатрах в глобальном прокате). Но вызвать оживленные дискуссии – от восторженных до критических. Да и быть иначе вряд ли могло. Ведь речь об одном из самых успешных режиссеров современности, как Нолан, с одной стороны. И с другой – о человеке, который изменил этот мир и заставил все человечество жить с последствиями его изобретений, американского физика и создателя атомной бомбы Джулиуса Роберта Оппенгеймера, который якобы сказал о себе словами из "Бхагавадгиты": "Я - Смерть, великий разрушитель миров" , несущую гибель всего живого".

Но на самом деле мы не знаем, что он сказал и что подумал, когда впервые при его участии была испытана атомная бомба (а случилось это в Нью-Мексико в июле 1945 года), что почувствовал… Ведь широко известен как научный руководитель Мангеттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия, не мог не знать аксиомы, что у каждой палки всегда есть два конца. государственные мужи и военачальники все же сделал по максимуму, чтобы их выполнить. И потом положил годы, чтобы сдержать запустившийся механизм. По крайней мере, так пишут в биографической книге "Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея", которую Кристофер Нолан взял за основу фильма, историков Кая Берда и Мартина Дж. Шервина.

Фото: Getty Images

И, наверное, так и есть. Ибо став главным советником в новой Комиссии США по атомной энергии, неоднократно выступал в поддержку международного контроля над ядерной энергией с целью предотвращения распространения атомного оружия и ядерной гонки.

Актерский состав х/ф "Оппенгеймер" (слева направо): Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Киллиан Мерфи, Эмили Блант и режиссер Кристофер Нолан, Фото: Getty Images

Однако в рамках фильма эта моральная дилемма – расширить миры, изобрести что-то, чего человечество не знало раньше, и болеть последствиями этих изобретений – это Оппенгеймерово (пусть и блестяще воплощенное актером Киллианом Мерфи в его образе) или все же Ноланово? И даже из фильма Роберт Оппенгеймер демонстрирует яркую эмоцию сожаления, когда узнает о смерти женщины, которую когда-то любил, или по крайней мере, к которой испытывал нечто более чисто человеческой симпатии. Но отнюдь не тогда, когда открывается весь ужас совершенного ни в отношении местных жертв радиационного загрязнения, ни впоследствии, когда американцы сбросят атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, в которых совокупно погибнут 130 тыс. жителей, а затем в течение следующих полугода еще полмиллиона будут умирать в муках от вызванных радиацией ран и болезней.

Нет, его, очевидно, таки мучает совесть, когда пытается озвучить свои опасения президенту Гарри Трумэну, считавшему, что с изобретением атомной бомбы будет гибнуть гораздо меньше американских военных. Мол, но что будет с Японией и что будет с человечеством? Однако совесть утихает, когда оказывается в центре всеобщего внимания как "отец атомной бомбы". Продемонстрировав умение адаптироваться к внешнему миру, Оппенгеймер, однако, не избежит травли, мотивом к которым на самом деле не всегда будет обвинение его в симпатии коммунистам, членом партии которых он никогда не был, хотя оно и будет звучать громко с разных трибун. Да, в свое время бывал на собрании, имел среди коммунистов приятелей, финансировал бегство от нацистов коллег-ученых еврейского происхождения, но не исповедовал коммунистические догмы. А потом вообще отошел от этого. Но когда в игру вступает голая политика и чужие надежды, происки и расчеты, игроков уже мало интересует истина, как было на самом деле.

Джулиус Роберт Оппенгеймер, Фото: Getty Images

Напомним – начатый с единственной целью – создать атомную бомбу быстрее нацистов, в частности к лету 1945 года - Мангеттенский проект начался при президенте Франклине Рузвельте (единственном в США, избиравшемся на этот пост более двух раз) и завершился при Трумене, а между этими двумя личностями на самом деле пропасть. Как и пропасть в мотивациях каждого отдельного человека к каждому отдельному поступку.

Поэтому режиссер Кристофер Нолан, кроме освещения Мангеттенского проекта и истории его главы Оппенгеймера, вводит еще один акцент в свой самый сложный и масштабный (по его определению) в его творческом наследии фильм: показывает, как неудачное слово или шутка или их интерпретируемое восприятие событий и их изменять. Некий эффект бабочки на фоне грандиозных мировых изменений. К примеру, как повлиял на ход событий в судьбе Оппенгеймера кандидат в министры торговли США Льюис Штраус и почему. Общеизвестный (хоть и не буквальный) вариант Сальери в судьбе Моцарта, хотя на самом деле преступления Сальери не было – его придумал Пушкин. Но это уже другая тема.

А здесь в определенной степени тщеславие, зависть, амбициозность, скрытые обиды и желание держать нити управления процессами в собственных руках – чем страдают как большие умы, так и простые смертные. Это все в деталях – интонациях, выражении глаз, отдельных репликах, что время от времени прорывается в личностях разных героев. А актеры выполнили свои задачи на самом высоком уровне. Еще бы! Кроме Киллиана Мерфи знаменитые Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Флоренс Пью, Кеннет Брана, другие, которых так много, что даже теряешься среди этих – по сюжету – больших и меньших умов. Даже Оппенгеймер в начале своей научной деятельности решился отравить яблоко унижавшего его профессора. Однако осознав, что произойдет необратимое, вернулся и выбросил то яблоко в мусор. И уже не имеет особого значения, что по выходу фильма внук Роберта Оппенгеймера назвал эту сцену изданию Time обезображенной историей, потому что семья ничего о такой ситуации не знает.

Эллинистический комедиограф Менандр говорил, что наиболее прекрасным является человек, когда он человек. Кристофер Нолан пытается показать Оппенгеймера и как человека тоже. Что имеет немало плюсов – способна помочь, когда нужно, верная дружбе, готова к познанию (в частности учит разные языки, чтобы читать тексты в оригинале – например, санскрит). Но в то же время не лишена и недостатков: может быть пренебрежительным, резким, безразличным… Потому что человек, в конце концов, это только человек. Хотя в ленте раскрытие эмоционального движения и глубины героя дались Нолану гораздо труднее, чем показ его научного пути. Потому что, наверное, невозможно охватить неохватное.

Об этом фильме можно говорить много. О том, как поражает умение Кристофера Нолана подавать в целостной истории разные взгляды на одни и те же вещи и какие формы он для этого выбирает. О том, как ему удалось воспроизвести ядерный взрыв без использования компьютерной графики (хотя это похоже держат в секрете). О том, как самая длинная в фильмографии Нолана лента (а длится фильм три часа) способна держать зрителя в напряжении без сцен со стрельбой и гонкой, а только через диалоги и детальное, почти документальное воспроизведение истории.

Эту ленту не заезж попкорном – не до него на самом деле. И вряд ли это фильм для домашнего просмотра: мне почему-то кажется, что его стоит смотреть на большом экране.

Украинцы будут смотреть этот фильм из своей башни. Ведь тема ядерного оружия в контексте российского захватнического вторжения к нам и запугивание им мира со стороны России, чтобы только мир испугался и от Украины отказался – то, что болит каждому сознательному человеку на нашей территории. А упоминаний о России и СССР в фильме немало. И на эту тему тоже можно рассуждать… Лично я благодарна Нолану, что когда идет отсчет секунд до активации той первой пробной бомбы и душа сжимается до маленького комочка, ожидаемый громкий звук взрыва не звучит. Визуальные эффекты и… тишина.

А именно тишина, как говорил кто-то из известных, иногда является лучшим ответом… Только чтобы не могила …