"Оппенгеймер" стал самым кассовым байопиком всех времен: во время проката фильм собрал рекордные $912,7 млн

Об этом пишет The Wrap.

Отмечается, что только за девятый уик-энд в кинотеатрах лента прибавила $12 млн во всем мире. Собрав рекордные $912 млн, "Оппенгеймер" преодолел предыдущий рекорд, установленный оскароносным фильмом о Фредди Меркьюри "Богемная рапсодия", собравший $902 млн в 2018 году.

Медиакомпания отмечает, что мало кто мог бы предсказать то, что байопик зайдет так далеко. Universal точно не ожидала этого, поскольку инсайдеры рассказали The Wrap, что студия заключила соглашение с режиссером Кристофером Ноланом, надеясь, что он будет похож на его фильм о Второй мировой войне 2017 года "Дюнкерк", собравший $525 млн по всему миру.

"Оппенгеймер" стал третьим самым кассовым фильмом 2023 года и в карьере Нолана. Лишь "Темный рыцарь" и "Темный рыцарь: Возрождение" превзошли этот трехчасовой байопик о Дж. Роберте Оппенгеймере и разработке атомной бомбы.

"Если "Оппенгеймер" выиграет Оскар как лучший фильм, он станет самой кассовой лентой, которая получила эту награду со времен "Властелин колец: Возвращение короля", который 20 лет назад собрал $1,1 млрд. Фактически, это был бы первый победитель в номинации" Лучший фильм, собравший более $500 млн в прокате с 2003 года, - добавляют в The Wrap.

Справочно. "Оппенгеймер" - биографический фильм Кристофера Нолана об американском физике-теоретике Роберте Оппенгеймере, которого называют "отцом атомной бомбы", поскольку он был научным руководителем "Мангеттенского проекта" - инициативы времен Второй мировой войны, в рамках которой разрабатывали первую ядерную оружие.

Фильм совместного производства Великобритании и США снят по мотивам книги "Американский Прометей" – биографии Оппенгеймера, написанной Каем Бердом и Мартином Шервином и отмеченной Пулитцеровской премией. В Украине премьера фильма состоялась 20 июля.

Оппенгеймер в фильме сыграл ирландский актер Киллиан Мерфи. Кроме того, в фильме снялись лауреат премии "Оскар" Мэтт Дэймон (сыграл директора Мангеттенского проекта генерала Лесли Гровза-младшего) и Роберт Дауни-младший (в роли основателя Комиссии по атомной энергии США Льюиса Штрауса). Также среди актеров – лауреат премий "Оскар" и "Эмми" Рами Малек и восьмикратный номинант на Оскар британский актер Кеннет Брана.