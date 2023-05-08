"Оппенгаймер": вышел первый трейлер биографической драмы Кристофера Нолана
Режиссер известных блокбастеров представил трейлер работы о жизни физика-теоретика Роберта Оппенгаймера, возглавившего секретный проект США по разработке атомной бомбы
Об этом информирует компания Universal Pictures.
Вышел первый трехминутный трейлер биографической драмы Кристофера Нолана "Оппенгаймер". В нем в частности показывают Альберта Айнштайна, разговаривающего с главным героем.
Триллер погружает зрителей в парадокс загадочного человека, который должен рискнуть уничтожить мир, чтобы спасти его.
Фильм повествует о том, как Оппенгаймер и его команда ученых создали первую атомную бомбу, чтобы остановить нацистов. Он основан на романе-биографии "Американский Прометей: триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера" Кая Берда и Мартина Дж. Шервина, получившего Пулитцеровскую премию в 2006 году.
В главных ролях – Киллиан Мерфи и Эмили Блант.
Украинцы увидят фильм "Оппенгаймер" 20 июля этого года.
Нолан – известный режиссер таких фильмов, как "Тенет", "Дюнкерк", "Интерстеллар" и трилогия "Темный рыцарь".
- Картина "Догмат" Нолана вышла в мировой прокат 17 июля 2020 года.
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