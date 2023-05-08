Об этом информирует компания Universal Pictures.

Вышел первый трехминутный трейлер биографической драмы Кристофера Нолана "Оппенгаймер". В нем в частности показывают Альберта Айнштайна, разговаривающего с главным героем.

Триллер погружает зрителей в парадокс загадочного человека, который должен рискнуть уничтожить мир, чтобы спасти его.

Фильм повествует о том, как Оппенгаймер и его команда ученых создали первую атомную бомбу, чтобы остановить нацистов. Он основан на романе-биографии "Американский Прометей: триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера" Кая Берда и Мартина Дж. Шервина, получившего Пулитцеровскую премию в 2006 году.

В главных ролях – Киллиан Мерфи и Эмили Блант.

Украинцы увидят фильм "Оппенгаймер" 20 июля этого года.

Нолан – известный режиссер таких фильмов, как "Тенет", "Дюнкерк", "Интерстеллар" и трилогия "Темный рыцарь".