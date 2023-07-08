Наша первая отдельная штурмовая рота ДУК ПС на этих позициях воевала уже почти год, и ребята хорошо постарались с обустройством взводных опорных пунктов и "в лесу", и "на дачах" напротив Крутой Балки, где мы тогда оборонялись. И друг "Хитрый", и друг "Крейзи", для которых это была уже не первая ротация, вспоминали, как рыли их еще при тепле под обстрелами.

Каждый из опорников имел свое название, например "Бандерштат", "Пингвинарий", и ближе к сепарским позициям был, кажется, "Джек". Его назвали в честь погибшего собрата Евгения Ворошила и это был его позывной.

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Мы только их совершенствовали, обкладывали мешками с песком и землей, натягивали маскировочные сетки. Наш командир Дмитрий Коцюбайло, друг "Да Винчи", постоянно об этом заботился. "Русый", "Баско" и другие постоянно подвозили тюки с мешками и маскировочными сетками то из Новогродовки, то еще откуда-то, а мы с тем же "Хитрым" или "Щеглом" чаще всего были в роли грузчиков, когда на окраине Авдеевки перебрасывали их из нашего ротного буса в командирский пикап. Я об этом и "В степи под Авдеевкой" вспоминаю, собственно, этим эта повесть и заканчивается.

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А вот на днях прочитал у Тома Купера, известного австрийского военного аналитика, что к востоку от Авдеевки 110-я бригада ВСУ продолжала мочить врага вдоль старой линии разграничения и выдвинулась на территории, оккупированные россиянами еще в 2014 году и пересекла трассу Н20 по обе стороны Балки. И подумалось, что это именно там, где мы стояли той зимой 2016-2017 годов и где был наш опорник "Джек". Итак, не были напрасными наши старания и жертвы, и с начала "великой войны" наши опорники выстояли, враг в этом месте не продвинулся ни на метр. И вот теперь от опорника "Джек" и дальше наши наконец перешли в наступление, о котором так мечтали ребята.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

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