ОПОРА: только в Новобаварском районе Харькова в протоколах Терехову "дописали" от 1000 до 1500 голосов
Гражданская сеть ОПОРА заявила, что в Новобаварском районе Харькова кандидату в мэры Игорю Терехову "дописали" от 1000 до 1500 голосов во время выборов городского головы
Об этом ОПОРА сообщила в Facebook .
"Мы оцифровали данные по всем 611 участкам из протоколов ТИК. И теперь можем предположить - в Новобаварском районе были сфальсифицированы результаты голосования на 29 избирательных участках, только в этом районе Игорю Терехову "дописали" от 1000 до 1500 голосов", - написала ОПОРА.
Представители гражданской сети заявили, что сфальсифицированные данные в протоколах о подсчете голосов обнаружили всего на 40 участках Харькова.
По данным ОПОРЫ, в случае верного подсчета голосов в городе мог бы состояться второй тур выборов.
"Учитывая информацию о доказанных фальсификациях в других районах и возможных еще неидентифицированных фальсификациях на других участках, результат Игоря Терехова вполне мог бы не превышать 50% голосов. А как следствие, в Харькове должен был состояться второй тур выборов", - отметили в ОПОРИ.
- Напомним, из-за смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, скончавшегося в декабре 2020 года, в городе 31 октября 2021 года состоялись досрочные выборы городского головы.
- Победу одержал действующий и. о. городского головы Игорь Терехов (кандидат от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков"), который, по данным избирательной комиссии, набрал в первом туре 50,66% (146 240) голосов избирателей.
- Общественная организация ОПОРА нашла разногласия в пользу Игоря Терехова в подсчете голосов.
- Послы G7 заявили, что "внимательно следят" за выборами мэра Харькова.
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