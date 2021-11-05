ОПОРА: только в Новобаварском районе Харькова в протоколах Терехову "дописали" от 1000 до 1500 голосов

Об этом ОПОРА сообщила в Facebook .

"Мы оцифровали данные по всем 611 участкам из протоколов ТИК. И теперь можем предположить - в Новобаварском районе были сфальсифицированы результаты голосования на 29 избирательных участках, только в этом районе Игорю Терехову "дописали" от 1000 до 1500 голосов", - написала ОПОРА.

Представители гражданской сети заявили, что сфальсифицированные данные в протоколах о подсчете голосов обнаружили всего на 40 участках Харькова.

По данным ОПОРЫ, в случае верного подсчета голосов в городе мог бы состояться второй тур выборов.

"Учитывая информацию о доказанных фальсификациях в других районах и возможных еще неидентифицированных фальсификациях на других участках, результат Игоря Терехова вполне мог бы не превышать 50% голосов. А как следствие, в Харькове должен был состояться второй тур выборов", - отметили в ОПОРИ.