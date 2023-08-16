Оползень в Грузии: количество погибших возросло по меньшей мере до 26
Число погибших в результате оползня возле курортного поселка Шови в Грузии возросло по меньшей мере до 26. Продолжаются поиски еще семи человек
Об этом пишет Barrons с ссылкой на министерство внутренних дел Грузии.
Поиски семерых людей, которые считаются пропавшими без вести после оползня в Шове, продолжаются.
"Общее количество погибших - 26, еще семерых, спасатели ищут", - сообщили в ГСЧС МВД.
Отмечается, что спасатели работают на экскаваторах, чтобы передвинуть высохшую, сдвинутую землю. Бригады ведут поиск как в эпицентре стихии, так и в близлежащих руслах рек.
Сдвиг почвы в Грузии
3 августа в Грузии в горном районе Рача произошел оползень у курортного поселка Шови. В регионе повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты, связь работает с перебоями.
Несколько человек обнаружили спасатели в лесу – они сами смогли скрыться в безопасном месте. Из зоны бедствия вертолетами эвакуировали более 210 человек, в том числе учеников школьного лагеря и постояльцев местной гостиницы.
По состоянию на 5 августа было известно о 17 погибших. Среди них есть украинская журналистка, ее ребенка ищут.
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