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Оплата жилья, обязательный PESEL UKR: какие изменения ждут украинцев в Польше с 1 марта 2023 года

26 февраля, 2023 воскресенье
14:37
Общество

Украинцев в Польше ждут изменения, основные из которых касаются документов и выплат, которые получают беженцы

Об этом стало известно из поправок в спецзакон .

Статус PESEL UKR

PESEL UKR – это особый статус для украинских переселенцев, дающий право украинцам получать в Польше социальную помощь, медицинские услуги, а также позволяющий трудоустроиться и учиться в Польше.

С начала войны лица, приезжавшие в Польшу, могли оформлять PESEL UKR по желанию. Находиться на территории Польши можно и без этого документа, поэтому не все беженцы оформляли этот статус. Оформить PESEL UKR можно было в течение 90 дней со дня пересечения границы.

С марта статус PESEL UKR станет обязательным для гражданина Украины, желающего остаться в Польше, на его оформление будет отводиться всего 30 дней.

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Оплата жилья

Известно, что сейчас программа "40+" обеспечивает проживание и питание украинских переселенцев. Согласно этой программе граждане Польши, приютившие украинцев, получают компенсацию от государства в размере 40 злотых в сутки в течение 120 дней с момента первого въезда беженца на территорию Польши.

Однако с марта беженцы, находящиеся в местах коллективного проживания более 120 дней, должны будут платить за жилье в размере 50% от стоимости, но не более 40 злотых в сутки. Также добавляется, что с мая, если срок пребывания граждан Украины превысит 180 дней, размер оплаты еще увеличится - 75%, но не более 60 злотых в сутки.

Не будут оплачивать жилье такие категории:

  • лица с инвалидностью
  • пенсионеры и нуждающиеся в уходе
  • беременные женщины
  • лица, воспитывающие детей в возрасте до 12 месяцев или трех и более детей.

Правила предоставления социальной помощи

Если украинец выезжает за пределы Польши более чем на 30 дней, статус PESEL UKR отменяется, соответственно прекращаются все выплаты. Однако по возвращении в Польшу можно будет восстановить статус PESEL UKR и выплату соцпомощи. Для того чтобы контролировать пересечение украинцами польской границы органы социального страхования (ZUS) будут получать от Пограничной службы соответствующую информацию.

Документы для пребывания и работы в Польше

Отмечается, что изменения в закон предусматривают признание в Польше электронного документа, доступного в приложении Diia.pl как документа на легальное пребывание беженцев в Польше. Этот документ вместе с загранпаспортом позволит украинцам многократно пересекать границу без необходимости получения визы. Это также позволит им посещать другие страны мира.

Также отмечается, что в случае принятия поправок в спецзакон будет удалено положение об упрощенном порядке получения вида на временное проживание в Польше. Однако беженцы смогут легально находиться в Польше в течение полутора лет – до 24 августа 2023 года.

Украинцы, легально работающие в Польше, открывшие в стране собственный бизнес, с апреля 2023 года смогут подавать документы на получение вида на временное проживание — карты побита.

  • 22 февраля стало известно, что правительство Великобритании упростило правила для беженцев из Украины по движению транспорта на дорогах страны. Поэтому им больше не нужно модифицировать авто согласно местным стандартам.
Мир
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война с Россией
беженцы из Украины
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