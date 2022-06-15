English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Оплата в рублях не посодействовала. "Газпром", вслед за Германией, сократил поставки газа в Италию

Оплата в рублях не посодействовала. "Газпром", вслед за Германией, сократил поставки газа в Италию

15 июня, 2022 среда
19:19
Экономика

"Газпром" на 60% ограничивает поставки газа по газопроводу "Северный поток" в Германию, прибавив к тому еще 15% сокращение потоков в Италию, усиливая давление на и без того ограниченные европейские энергетические рынки и провоцируя рост цен на газ на 24%

Об этом пишет Bloomberg.

Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что Россия пытается нарушить рынки и повысить цены на газ. Новые сокращения возобновили напряженность в отношениях с Москвой, успокоившуюся после того, как несколько европейских стран согласились платить за газ в рублях, удовлетворив требование президента Владимира Путина.

"Компании ЕС, которые согласились изменить контракт, чтобы продолжить получать газ, теперь должны понять, что политические диктаты могут выходить из кремля в любое время", - сказал Тьерри Брос, бывший энергетический аналитик, являющийся сейчас профессором Парижского института политических исследований.

Он добавил, что промышленность Европы должна готовиться к нулевому использованию российского газа.

Что касается сокращений поставки в Германию, то Габек отверг предположение, что его причиной стали технические проблемы, тогда как Оливер Кришер, заместитель министра экономики, сказал, что ограничения могут быть связаны с 10 миллиардами евро (10,4 миллиарда долларов), которые были выделены Германией для спасения бывшего подразделения Газпрома, Gazprom Germania, перешедшего под контроль энергетического регулятора страны с апреля.

"Нельзя исключать связь между двумя проблемами, одна может быть реакцией на другую", – добавил Кришер.

Россия также ограничивает поставки в Италию, другую страну, согласившуюся платить за газ по новым условиям оплаты, введенным Кремлем. В среду Eni SpA сообщила, что "Газпром" проинформировал итальянского энергетического гиганта о том, что он сократит поставки примерно на 15%. Причины сокращения петербургская компания не назвала.

"Италия может по праву чувствовать себя обиженной из-за сокращения потоков, после того, как показала себя "дружественным" союзником, согласившись платить за российский газ в рублях", - сказал Тим Партридж, руководитель отдела торговли энергоресурсами DB Group Europe.

Bloomberg отмечает, что сокращение поставок из России совпало с падением потенциала США для доставки сжиженного газа в регион после того, как крупный экспортный терминал в Техасе был поврежден пожаром.

Следовательно, базовые европейские цены на торгуемые в Нидерландах газ выросли на 120,50 евро за мегаватт-час, что является самым высоким показателем с апреля.

"Эти значительные отключения газа на востоке и западе Европы являются напоминанием о хрупкости физической инфраструктуры, лежащей в основе мирового газового рынка", – сказал Цзунцян Луо, аналитик норвежского консультанта Rystad Energy.

  • Напомним, во вторник, 14 июня, российская энергетическая компания объявила , что может обеспечить транспортировку по газопроводу "Северный поток-1" всего 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров, то есть уменьшает поставки природного газа на 40%. По словам россиян, это произойдет из-за "несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens".
  • Сегодня, 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа "Северным потоком-1" снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40%.
  • Министр экономики и вицеканцлер Германии Роберт Габек заявил в среду, что решение российского энергетического гиганта "Газпрома" сократить поставки природного газа в Европу из-за газопровода "Северный поток-1" является политическим.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Италия
Германия
Читайте также:
Віталій Портников
Автор Виталий Портников
14 июня, 2022 вторник
Все мы - заложники Путина
російські війська
14 июня, 2022 вторник
Кремль готовится объявить всеобщую мобилизацию в России, - генерал Маломуж
росія солдат
15 июня, 2022 среда
Армия РФ требует общей мобилизации и нескольких месяцев на перегруппировку, Путин не соглашается, - Bloomberg
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.38
    Покупка 34.38
    Продажа 35.23
  • EUR
    Покупка 35.77
    Продажа 37.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
15 июня
19:40
В Белгороде оккупанты привлекают медработников из других регионов, что свидетельствует о значительных потерях войск РФ, - Генштаб
19:17
Йенс Столтенберг
Впервые со времен холодной войны НАТО разместит назначенные силы и вооружения на восточном фланге, - Столтенберг
18:50
Шевченко прилетал из Лондона в пятницу, тренировался, играл за "Динамо" и летел назад - экс-игрок киевлян Дуду
18:41
Инфографика
В Минобороны украинцам объяснили, как искать пропавших без вести во время войны
18:36
Эммануель Макрон
Заявка Молдовы на вступление в ЕС полностью законна, - Макрон
18:35
Эксклюзив
Мы должны уничтожить оккупантов, чтобы все последующие поколения россиян боялись украинцев, - журналист Цымбалюк
18:27
Россия снова обстреляла Днепропетровщину из "ураганов"
18:23
Посол США в Украине обсудила с министром цифровой трансформации Украины киберзащиту и цифровизацию страны
18:18
РФ распространяет фейк, что ВСУ используют гражданских на заводе Азот, как живой щит
18:14
Террористы и неонацисты. США ввели санкции против трех представителей российских ультраправых группировок
18:07
ВОЗ хочет переименовать обезьяну оспу - говорят, что название болезни дискриминационное
18:05
Санкции США против России могут повлиять на пенсии американцев, - Bloomberg
18:00
Вживую
Как развеять волшебство российской литературы? В 19:00 на ютубе Еспресо стартует проект "Собственные названия" с Мирославой Барчук
17:57
Эксклюзив
Путин Эрдоган
Турция договаривается с Россией о контрабандном украинском зерне, что может очень навредить Анкаре, - военный эксперт Лакийчук
17:48
Грузия, Молдова и Эквадор присоединились к встрече оборонных доноров Украины в формате Рамштайн
17:43
США выделят около $1 млрд на противокорабельные ракетные системы, снаряды для гаубиц и артиллерийские ракеты для Украины, - Reuters
17:41
СБУ разоблачила киевскую фармкомпанию, перечислившую террористам "ДНР" около 8 млн грн
17:31
В штаб-квартире НАТО началась встреча контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-3"
17:31
Эксклюзив
Если мы опустим руки, россияне уничтожат всех украинцев, – журналист Роман Цымбалюк
17:27
Евгений Енин
Благодаря помощи населения МВД предотвратило теракт против руководства Украины, - первый заместитель министра Енин
17:16
газ
В Германии назвали "политическим" решение "Газпрома" сократить газоснабжение через "Северный поток-1"
17:09
Илья Кива
Суд запретил Социалистическую партию Украины, от которой Кива баллотировался в президенты
17:06
Вероятность мятежа в РФ и личной опасности Путина растет ежедневно, - экс-депутат Госдумы
17:03
Гранаты по $100, автоматы – от $1200: в Киевской области задержали торговца оружием
16:59
Он как вино – с годами становится сильнее и красивее: защитник сборной Украины Миколенко засыпал Ярмоленко комплиментами
16:58
Эрдоган рассказал Столтенбергу, при каких условиях Турция пустит Финляндию и Швецию в НАТО
16:57
Эксклюзив
Ллойд Остин
Украина имеет право обороняться, и мы ей в этом должны помочь, - министр обороны США Остин
16:52
Эксклюзив
В Мариуполе геноцид – голодные люди в полуобморочном состоянии, - депутат горсовета Лашин
16:49
Оккупанты накрыли огнем Николаев: разрушен жилой дом, 5 человек травмировано
16:47
Рой Джонс
Рой Джонс, который в 2015 году обнимался с Путиным в Крыму, вызвал Кличко на бой
16:43
Газпром
Минус – еще одна турбина Siemens. Газпром во второй раз сократил поставки газа через "Северный поток-1" – до 40%
16:31
На фото Владимир Зеленский
"Российские танки должны быть уничтожены в Украине, потому что иначе придут в Прагу": Зеленский обратился к чешскому парламенту
16:17
ВСУ открыли 50-мильный фронт и начали наступление на Херсон, - британский военный аналитик
16:14
Путин и Си Цзиньпин поговорили о войне в Украине
16:10
Украинские военные выбивают оккупантов из Николаевщины, вертолеты ударили по скоплению врага, - ОК "Юг"
16:07
НАТО
Страны Балтии хотят, чтобы НАТО в 10 раз увеличило присутствие в регионе, - Reuters
15:59
Азовсталь
Россияне украли у плененной из Азовстали собаку и подарили ее Кадырову, - UAnimals
15:51
Эксклюзив
Северодонецк не в окружении: ВСУ контролируют значительные территории рядом с городом, - глава ВА Власенко
15:37
Более 15 тыс. миллионеров уедут из РФ уже в этом году, - CNN
15:29
В ОП рассказали о критическом соотношении российской и украинской артиллерии на фронте
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV