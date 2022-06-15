Оплата в рублях не посодействовала. "Газпром", вслед за Германией, сократил поставки газа в Италию

Об этом пишет Bloomberg.

Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что Россия пытается нарушить рынки и повысить цены на газ. Новые сокращения возобновили напряженность в отношениях с Москвой, успокоившуюся после того, как несколько европейских стран согласились платить за газ в рублях, удовлетворив требование президента Владимира Путина.

"Компании ЕС, которые согласились изменить контракт, чтобы продолжить получать газ, теперь должны понять, что политические диктаты могут выходить из кремля в любое время", - сказал Тьерри Брос, бывший энергетический аналитик, являющийся сейчас профессором Парижского института политических исследований.

Он добавил, что промышленность Европы должна готовиться к нулевому использованию российского газа.

Что касается сокращений поставки в Германию, то Габек отверг предположение, что его причиной стали технические проблемы, тогда как Оливер Кришер, заместитель министра экономики, сказал, что ограничения могут быть связаны с 10 миллиардами евро (10,4 миллиарда долларов), которые были выделены Германией для спасения бывшего подразделения Газпрома, Gazprom Germania, перешедшего под контроль энергетического регулятора страны с апреля.

"Нельзя исключать связь между двумя проблемами, одна может быть реакцией на другую", – добавил Кришер.

Россия также ограничивает поставки в Италию, другую страну, согласившуюся платить за газ по новым условиям оплаты, введенным Кремлем. В среду Eni SpA сообщила, что "Газпром" проинформировал итальянского энергетического гиганта о том, что он сократит поставки примерно на 15%. Причины сокращения петербургская компания не назвала.

"Италия может по праву чувствовать себя обиженной из-за сокращения потоков, после того, как показала себя "дружественным" союзником, согласившись платить за российский газ в рублях", - сказал Тим Партридж, руководитель отдела торговли энергоресурсами DB Group Europe.

Bloomberg отмечает, что сокращение поставок из России совпало с падением потенциала США для доставки сжиженного газа в регион после того, как крупный экспортный терминал в Техасе был поврежден пожаром.

Следовательно, базовые европейские цены на торгуемые в Нидерландах газ выросли на 120,50 евро за мегаватт-час, что является самым высоким показателем с апреля.

"Эти значительные отключения газа на востоке и западе Европы являются напоминанием о хрупкости физической инфраструктуры, лежащей в основе мирового газового рынка", – сказал Цзунцян Луо, аналитик норвежского консультанта Rystad Energy.

Напомним, во вторник, 14 июня, российская энергетическая компания объявила , что может обеспечить транспортировку по газопроводу "Северный поток-1" всего 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров, то есть уменьшает поставки природного газа на 40%. По словам россиян, это произойдет из-за "несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens".

Сегодня, 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа "Северным потоком-1" снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40%.

Министр экономики и вицеканцлер Германии Роберт Габек заявил в среду, что решение российского энергетического гиганта "Газпрома" сократить поставки природного газа в Европу из-за газопровода "Северный поток-1" является политическим.

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