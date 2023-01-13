Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Законопроект поддержал 231 нардеп.

"Из наиболее интересного и инновационного: легализуем электронные деньги и приравниваем счета электронных кошельков к счетам банков; можно платить электронными деньгами налоги (правда, на Казначейство все равно зайдет фиат); также будет возможность и коммуналку электронными деньгами оплатить, если, конечно, их будет принимать ваш поставщик услуг", - написал Железняк.

В то же время нардеп отметил, что новации внедрят после завершения войны.

"На время войны обращение электронных денег ограничено в Украине, так что это уже после нашей победы. И не путайте крипту и электронные деньги! Это совсем разные вещи", - подчеркнул Железняк.

Ранее сообщалось, что Рада отменила налоговые льготы для игорного бизнеса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb