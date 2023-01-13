Оплачивать налоги и коммуналку электронными деньгами: Рада приняла законопроект о налогообложении платежных систем
В четверг, 12 января, Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №4366 о налогообложении платежных систем
Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
Законопроект поддержал 231 нардеп.
"Из наиболее интересного и инновационного: легализуем электронные деньги и приравниваем счета электронных кошельков к счетам банков; можно платить электронными деньгами налоги (правда, на Казначейство все равно зайдет фиат); также будет возможность и коммуналку электронными деньгами оплатить, если, конечно, их будет принимать ваш поставщик услуг", - написал Железняк.
В то же время нардеп отметил, что новации внедрят после завершения войны.
"На время войны обращение электронных денег ограничено в Украине, так что это уже после нашей победы. И не путайте крипту и электронные деньги! Это совсем разные вещи", - подчеркнул Железняк.
- Ранее сообщалось, что Рада отменила налоговые льготы для игорного бизнеса.
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