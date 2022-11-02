Об этом сообщается на сайте Collins Dictionary.

Словом года 2022 года стало permacrisis ("пермакризис"). Оно состоит из двух частей: permanent (постоянный) и crisis (кризис). Этот термин описывает "длительный период нестабильности и незащищенности". Это одно из нескольких слов, касающихся текущих кризисов, с которыми Великобритания и мир сталкивались и продолжают сталкиваться. В частности, как говорится на сайте словаря, речь идет о политической нестабильности, войне в Украине, изменении климата и кризисе стоимости жизни.

В целом словарь избрал десятку слов, ставших определяющими в этом году. Среди них есть и новое написание слова Kyiv, заменившее русскоязычное прочтение Kiev.

В десятке слов есть "Carolean" - прилагательное, описывающее все, что связано с новым королем Великобритании Карлом III и его правлением. "Partygate", употребляемый на обозначение скандала, произошедшего из-за вечеринки с участием экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Вечеринку устроили во время пандемии в течение 2020 и 2021 годов, несмотря на установленные для всех ограничения.

В десятке популярных слов оказалось "Warm bank". Это термин на обозначение места, куда могут прийти погреться граждане, которые не могут позволить себе отапливать собственные дома.

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