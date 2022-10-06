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Опираясь на данные 10-летней давности: Маск заявил, что Восток Украины "предпочитает Россию"

6 октября, 2022 четверг
11:45
Новости

Бизнесмен Илон Маск продолжает делать скандальные заявления об Украине и теперь отметил, что некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство, и добавил карту электоральных предпочтений за 2012 год

Соответствующие заявления появились в Twitter Илона Маска.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вступил в спор по Украине с сенатором США Линдсей Грэмом. Американский сенатор подчеркнул, что бизнесмен должен понимать факты российского вторжения в Украину.

На это Маск ответил, что нужно "поддерживать свободу живущих в любом конфликтном регионе".

"Если вы считаете, что воля народа имеет значение, мы должны в любом конфликтном регионе поддерживать волю живущих там. Большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство и они предпочитают Россию", – отметил Маск.

В подтверждение своих убеждений бизнесмен опубликовал карту электоральных предпочтений за 2012 год, где показано, что большинство жителей южных и восточных областей голосовали за "Партию регионов".

"Очевидно, что не все голосовавшие за пророссийскую партию хотели присоединиться к России, но было бы некорректно сказать, что никто не хотел", - добавил он.

  • Вечером 3 октября в верифицированном аккаунте Маска появилась серия провокационных твитов. В частности, Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска, - "провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях" и "отдать России Крым". В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и посоветовали учить историю. На такой опрос отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. В своем аккаунте он также запустил опрос. В нем Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше - поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.
  • В свою очередь, украинцы откликнулись на призыв волонтеров Сергея Притулы и Игоря Лаченкова собрать деньги "на учебник по истории Украины для Илона Маска" – после того, как он опубликовал серию провокационных твитов. Собранные средства потратят на нужды ВСУ. Только через 30 минут украинцы задонатили миллион гривен. Чуть больше часа на счету было уже более 1,7 млн грн. 4 октября Притула сказал, что менее чем за сутки украинцы собрали уже более 2,3 млн грн.
  • На это отреагировал и президент Литвы Гитанас Науседа. Он сказал: "когда кто-то пытается украсть колеса Теслы, это не делает его владельцем".
  • Впоследствии Маск под опросом президента Владимира Зеленского заявил, что все еще находится на стороне Украины.
  • Кремль также отреагировал на подобные твиты бизнесмена. Считает их "весьма положительными".
  • Позже Илон Маск предложил компании Twitter Inc возобновить соглашение о покупке, хотя раньше отказался от нее.
  • Звезда "Мстителей" Марк Руффало раскритиковал Маска за скандальные заявления об Украине

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война с Россией
Илон Маск
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