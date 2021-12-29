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Опередили Рим, Стамбул и Лиссабон: Киев поднялся на 82 место в мировом рейтинге умных городов

29 декабря, 2021 среда
16:55
Общество Киев

В мировом рейтинге Smart City Index за 2021 год Киев поднялся на 16 пунктов выше и занял 82 место

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации (CDT0) Киева Петр Оленич.

"За год мы поднялись на 16 пунктов в мировом рейтинге Smart City Index и заняли 82 место, обогнав Рим, Стамбул и Лиссабон. Лучшая положительная динамика за год только у трех городов - Рияд (+23 пункта), Сарагоса (+33 пункта) и Сеул (+34 пункта)", - написал Оленич.

Лидерами рейтинга стали Сингапур, Цюрих и Осло.



Исследования проводят Центр мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурский университет технологии и дизайна. Для составления рейтинга специалисты учитывают экономические и технологические показатели, а также опрашивают 15 тысяч местных жителей.

"Относительно Киева. Среди онлайн-сервисов положительно отмечены покупка билетов в общественный транспорт, сервисы парковки, э-документы", - написал Оленич.

В то же время, среди вопросов, которые беспокоят жителей столицы, - пробки на дорогах, загрязнение воздуха и доступное жилье.


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