Об этом в эфире Эспрессо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Надолго россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области не хватит, есть временная рамка до зимних холодов. Похоже, что к ней их добьют. Можем предполагать, что операция будет продолжаться дольше, чем планировалось, но результаты будут более разгромными для россиян", – отметил он.

По мнению эксперта, одно дело – если бы несколькотысячная группировка российских войск просто физически бы сдалась в Херсоне, а другое – когда она будет физически уничтожена.

"Моральный дух россиян может просесть на порядок. У нас почему-то принято оценивать успехи войск исключительно по километражу продвижения, но посмотрим, сколько россиян там уничтожено. Уничтожено как минимум 2 тысячи оккупанта и 122 танка, получается, что за две недели боев ВСУ на Херсонщине уничтожили танков больше, чем в Харьковской области", - добавил Киричевски.

Он добавил, что уничтоженный полк живой силы – это тоже показательно.

"Если до определенного момента ВСУ били по складам боеприпасов, то теперь наши войска могут себе позволить тратить боекомплект по позициям врага. Теперь мы можем по ним часами стрелять. ВСУ могут бить по пунктам управления врага, по продовольственным складам – делать все, чтобы стимулировать россиян. Если они будут думать долго, то их конец там будет ужасным, даже если он будет растянут во времени до ноября.Судя по тому, если уже есть задача уничтожить в физическом смысле группировку врага на херсонском плацдарме, она будет выполнена до конца ", - подытожил военный эксперт.