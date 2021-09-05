Операция Путина по навязыванию Украине и миру Минских договоренностей провалилась. Байден на это не пошел, - Пионтковский
Главным итогом нынешних посещения президентом Украины Владимиром Зеленским Соединенных Штатов Америки является отказ американского президента Джозефа Байдена и его команды от реализации кремлевского сценария по урегулированию ситуации на Донбассе на основе договоренностей, достигнутых в Минске
Это полное фиаско политики Владимира Путина на украинском и в целом на западном направлении, уверен вашингтонский аналитик Андрей Пионтковский, передает Еспресо.TV .
Шестилетние усилия руководства РФ сошли на нет, говорит политолог.
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