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Операция "прикрытие": нардеп Дунда намекнул на кого работает Арестович

4 октября, 2023 среда
13:57
Война с Россией Алексей Арестович

Народный депутат Олег Дунда отметил, что своими высказываниями Алексей Арестович ничем не отличается от российских пропагандистов

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Форуме свободной России досадно было видеть, как российские оппозиционеры оказывались более проукраинскими, чем Арестович. Он повторял тезисы, которые говорит российская пропаганда. О великом имперском народе, о том, что Украине и России нужно быть вместе, о едином братском народе. Он повторял, что в Украине есть фашисты и нацисты. Все то, чем сейчас апеллирует Москва и ее пропагандисты", - подчеркнул Дунда.

Народный депутат подчеркнул, что своими высказываниями Алексей Арестович ничем не отличается от российских пропагандистов.

"Он мало чем отличался от Скабеевой и Симоньян. Возникает вопрос: на кого он работает? Интересно, что после того, как разразился большой скандал по поводу его выступления, то сразу, очень быстро МВД РФ объявило Арестовича в розыск. Причем без указания уголовной статьи. И это выглядит как операция "прикрытие"", - заметил Дунда.

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