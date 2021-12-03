Операция "Полесье": в Ривненской области силовики учились сдерживать массовый прорыв границы
В пятницу, 3 декабря, прошли очередные учения в рамках спецоперации "Полесье", в которой принимают участие силы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, Нацполиции, Службы безопасности Украины, Вооруженных Сил и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Для проведения учений придумали легенду, по которой около сотни мигрантов заметили на территории Беларуси, на автодороге недалеко от украинской границы. Они якобы должны были направляться в пункт пропуска "Городище".
По плану координационный штаб должен был сообщить о ситуации и рисках и организовать все силы реагирования.
Далее, как сообщает пресс-служба, на участок выдвигались резервы, привлекались группы сдерживания, кинологические группы, переводчики-переговорщики, специалисты воздушного мониторинга, спасатели, медицинский персонал.
Ситуация развивалась так: так называемые нелегалы пытались прорваться в пункте пропуска и вне его, ломая инженерные заграждения, пытаясь прорвать строй правоохранителей, а также разжигали огонь, применяли камни, ветки, палки.
"В то же время на границе и в тыловых районах участники операции "Полесье" - пограничники, гвардейцы, полицейские, миграционники, сотрудники СБУ, представители местных властей - отрабатывают разные алгоритмы действий. Представители всех привлеченных субъектов выполняют задачи по назначению ради достижения единой цели", - говорится в сообщении.
- Как сообщалось ранее, 23 ноября в Украине приступили к спецоперации "Полесье" в пяти областях Украины. Ее цель - усилить охрану рубежа с Беларусью в связи с миграционным кризисом на белорусско-европейских границах.
- 2 декабря операцию "Полесье" провели в Черниговской области.
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