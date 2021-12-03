Операция "Полесье": в Ривненской области силовики учились сдерживать массовый прорыв границы

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Для проведения учений придумали легенду, по которой около сотни мигрантов заметили на территории Беларуси, на автодороге недалеко от украинской границы. Они якобы должны были направляться в пункт пропуска "Городище".

По плану координационный штаб должен был сообщить о ситуации и рисках и организовать все силы реагирования.





Далее, как сообщает пресс-служба, на участок выдвигались резервы, привлекались группы сдерживания, кинологические группы, переводчики-переговорщики, специалисты воздушного мониторинга, спасатели, медицинский персонал.

Ситуация развивалась так: так называемые нелегалы пытались прорваться в пункте пропуска и вне его, ломая инженерные заграждения, пытаясь прорвать строй правоохранителей, а также разжигали огонь, применяли камни, ветки, палки.





"В то же время на границе и в тыловых районах участники операции "Полесье" - пограничники, гвардейцы, полицейские, миграционники, сотрудники СБУ, представители местных властей - отрабатывают разные алгоритмы действий. Представители всех привлеченных субъектов выполняют задачи по назначению ради достижения единой цели", - говорится в сообщении.