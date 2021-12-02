Операция "Полесье": силовики учились реагировать на попытки массового прорыва границы на Черниговщине

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Участники отрабатывали алгоритм реагирования и взаимодействия при попытках массового нарушения государственной границы на суше и пограничных водоемах. Самые массовые мероприятия проводились вблизи пункта пропуска "Новые Яриловичи", - говорится в сообщении.





Силовики смоделировали ситуации, в которых организованные группы людей пытались прорвать украинскую границу.

По легенде, нелегалы обошли пункт пропуска, повредили часть инженерных построек. При прорыве они применяли физическую силу, камни, ветки и другие подручные средства против правоохранителей.





"В ходе этих учений была отработана логистика оперативной доставки резервов на участок, где была зафиксирована попытка группового прорыва границы. Представители разных задействованных ведомств тренировались совместно выполнять задачи по назначению для достижения единой цели и, по оценкам организаторов тренировок, качественно справились с поставленными задачами", – говорится в сообщении.





Пресс-служба отмечает, что операция "Полесье" проводится во всех приграничных с Республикой Беларусь областях. Их цель – не допустить пересечения границы Украины большими группами мигрантов.





Напомним, 24 ноября в Украине приступили к спецоперации "Полесье". Ее цель – усилить охрану рубежа с Беларусью в связи с миграционным кризисом на белорусско-европейских границах.