Многолетняя редактор "Первого канала" собиралась не только попасть в новостные ленты украинских СМИ, но и пойти и обгадить сердце украинского образования - Киевский национальный университет. Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко получил предложение о проведении встречи российской пропагандистки Марины Овсянниковой от фонда Human Rights Foundation. Этот фонд возглавляет российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. Еще один "хороший русский".

К счастью, университет Шевченко отказался от такого позорного участия и отметил, что диалоги и дискуссии с московскими звездами могут быть только после раскаяния перед миром и Украиной. Большой респект — в условиях, когда Россия сознательно обстреливает университеты Харькова, уничтожает школы и музеи, такая принципиальность важна.

Но вернемся к письму "Human Rights Foundation" и Гарри Капарову. Это письмо уже гуляет по интернету и важно посмотреть на него внимательно.

Просьба пустить Овсянникову к студентам, чтобы почитать им лекцию о "современных стандартах журналистики" была напечатана на бланке некой организации Operation Sunflower. Данный проект тоже поддерживается организацией Human Rights Foundation Каспарова. Здесь тоже есть элемент ИПСО, ведь подсолнух стал символом солидарности украинской освободительной борьбы по всему миру. И появление слова sunflower вместе с фамилиями Овсянниковой и других полезных россиян в международных новостях о посещении Украине могло бы очень сильно навредить.

Большинство акций в поддержку Украины, проводимых на территории наших основных государств-союзников, проходят под символом подсолнечника. Вот 23 мая премьер-министр Борис Джонсон написал открытое письмо украинским детям, где напрямую подчеркнул, что в Соединенном Королевстве на домах, магазинах, церквях и даже детских площадках люди поднимают украинские флаги: "…даже на крыше моей резиденции на Даунинг стрит, где на окнах висят подсолнухи, нарисованные британскими детьми".

Первая леди США Джил Байден посещала несколько мероприятий по поддержке украинской освободительной войны – и там тоже был подсолнух.

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Ряд украинских акций по всему миру проходят под знаком подсолнуха — и потому россияне четко знали, что Operation Sunflower — очень хорошее название для пропагандистских акций, чтобы сбить международное единство. И размыть границы, чтобы желтый цветок ассоциировался не только с сопротивлением украинцев, но и с практичными блондинками на службе ФСБ.

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reuters

AP Photo

Operation Sunflower взяли для продвижения некоего проекта по продвижению "паспорта хорошего русского". В мае в Вильнюсе состоялось заседание этакого антивоенного форума с участием Ходорковского, Гудкова, Пономарева, Чичваркина, Каспарова под модераторством Евгения Киселева.

Там российские мужи сетовали на страдания простых россиян, которые ни в чем не повинны — ни в том, что Путин у власти 23 года, ни в том, что РФ отгрызла чуть ли не у каждого соседа по кусочку территории, ни в войнах в Грузии, Сирии и уже и в Украине. И некий товарищ Гудков — почему-то не вылезающий из украинского информационного пространства — предложил гениальное: надо выдавать паспорта хороших россиян, чтобы потом на Западе можно было штурмовать посольства в поисках льгот и денег. Точно так же у Ильфа с Петровым: "Месье, а не манж па сис жур. Гебен мир битте этвас копек ауф дем штюк брод.

Не секрет, что самые большие и продолжительные гранты дают на "поиск диалога и примирения" и "хорошие русские" решили сделать ход конем. Взять самую знаменитую сейчас россиянку на Западе — Марину Овсянникову и отправить ее с миссией голубя мира в Украину. А нет ничего лучше для отчетов перед грантодателями, чем фото, как пропагандистка "Первого канала" читает лекции 18-летним студентам лучшего вуза Украины. Это и было ключевой целью Овсянниковой – создание для мира доказательств того, что с "хороших русских" надо снимать ограничения. А дальше, без ограничений и с немецкими, британскими, шведскими деньгами в поддержку демократии в РФ, можно заниматься любимым делом. А что любят россияне? После завершения одной главы о тиране составлять планы о новом русском мире снова.

Гарри Каспаров — инициатор высадки Овсянниковой в тыловом Киеве, где в пригороде еще роют новые могилы для жертв российской агрессии, очень четко высказался на форуме в Вильнюсе, чего хочет Россия на самом деле. Даже если проигрывает нынешнюю войну. Правильно, как и большинство предшественников громко сломался на вопросе Крыма: "Когда украинские войска войдут в Крым, там будут проблемы серьезные. Мы в итоге должны распространять зоны своего влияния на разные аспекты русского мира.

То есть довольно интеллектуального россиянина, долго корчившего из себя оппозиционера, не волнует, как именно более миллиона россиян оказались в Крыму после 2014 года. Что по всем законам мира, они незаконно поселились там на оккупированной земле. И что тот факт, что большинство из них являются семьями армии РФ, ФСБ, Росгвардии — скорее удручающий факт, чем причина, чтобы сойтись посередине и оставить там тех, кто сейчас радостно подбадривает мужчину на Херсонщине: "Ты там баб украинских насилуй, только мне не говори".

Поэтому на фоне ленд-лиза и активной вписки за Украину Германии, Бельгии, Швеции — государств, которые долго спокойно относились к российско-украинским межусобицам, Россия будет активизировать все ресурсы. Она будет открывать свой сюрстреминг по всему миру. Она будет предлагать альтернативную "Операцию Подсолнух". Ведь очень больно сидеть в уютном Дублине и видеть каждую неделю как реальным подсолнухом украинцы тычут тебе в глаза за убийства десятков тысяч украинцев.

Для этого в ход пойдут Каспаров, Овсянникова и все новаторские идеи ИПСО. Думаю, что эта попытка высадки в Киеве российской либеральной агентуры будет не последней. И только от решительной позиции украинцев зависит будет эта миссия успешной или нет.

Мои коллеги-журналисты и политологи на своем энтузиазме отражают атаки российских ИПСО по всему миру. Фантазиям российских специалистов нет предела — и их план- максимум договориться с Западом о разделе Украины без учета мнения украинцев.

Знаете, в чем ирония судьбы? Восемь лет такие группы пропагандистов курировали такие подруги, как Марина Овсянникова. Она была редактором и придумывала такие нарративы о Бандере, агрессивном НАТО и Польше, мечтающей отгрызть себе Галичину. А сейчас у нее просто изменилась задача – кураторы ей приказали играть жертву. Для того чтобы продвигать нарратив "жертвы" для ослабления санкций.

Я хочу, чтобы мы хорошо запомнили: все, кто множит "хороших русских" в братских могильниках в Украине - такие же участники российского ИПСО. Той "Операции Подсолнух", которую объявила Россия в противовес нашей солидарности по всему миру. "Хорошие русские" есть, но это только те 30 тысяч, которые проходят как резко улучшенные в отчетах Генштаба ВСУ. Все остальные только и думают, как сохранить империю и прийти с грабежом в Киев снова. Как было десятки раз за нашу историю.