"Операция под фальшивым флагом": Джонсон назвал обстрел детсада в Луганской области спланированной провокацией

Об этом сообщает издание The Guardian.

“Сегодня, как, я уверен, вы уже знаете, детский сад был обстрелян во время, как мы считаем - ну, мы знаем, это была сфабрикованная операция под фальшивым флагом, призванная дискредитировать украинцев, призванная создать повод, фальшивую провокацию для действий России. Мы очень боимся, что это то, что мы увидим больше в течение нескольких дней", - сказал Джонсон.



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Напомним, утром 17 февраля россияне обстреляли Станицу Луганскую из тяжелой артиллерии, двое гражданских тогда были контужены, под обстрел попал детский сад.

По состоянию на 19:00 17 февраля российские оккупационные войска 47 раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил, из которых 38 - с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия. Ранены украинский военный и двое гражданских, еще один военный получил боевую травму, трое мирных жителей контужены.