"Операция под фальшивым флагом": Джонсон назвал обстрел детсада в Луганской области спланированной провокацией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обстрел детсада в Луганской области оккупантами был спланированной провокацией, чтобы дискредитировать Украину
Об этом сообщает издание The Guardian.
“Сегодня, как, я уверен, вы уже знаете, детский сад был обстрелян во время, как мы считаем - ну, мы знаем, это была сфабрикованная операция под фальшивым флагом, призванная дискредитировать украинцев, призванная создать повод, фальшивую провокацию для действий России. Мы очень боимся, что это то, что мы увидим больше в течение нескольких дней", - сказал Джонсон.
Читайте также: "Россия пренебрегает мирными украинцами": в США и ОБСЕ обеспокоены из-за обстрела оккупантами детсада в Станице Луганской
- Напомним, утром 17 февраля россияне обстреляли Станицу Луганскую из тяжелой артиллерии, двое гражданских тогда были контужены, под обстрел попал детский сад.
- По состоянию на 19:00 17 февраля российские оккупационные войска 47 раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил, из которых 38 - с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия. Ранены украинский военный и двое гражданских, еще один военный получил боевую травму, трое мирных жителей контужены.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.13
Покупка 28.13Продажа 28.5
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.42
- Актуальное
- Важное