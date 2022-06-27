Операция по Змеиному продолжается: Украина нанесла более 10 точных ударов по острову и попала в российский "Панцирь-С1", - ОК "Юг"
Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и поразила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс
Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
"Мы продолжаем операцию на Змеином. Этой ночью было нанесено более 10 точных поражений по острову, мы доразведываем результаты, но уже есть первый отчет, что в который раз поражен еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1", - сказала Гуменюк.
По ее словам, это длительная операция, целью которой является полное освобождение острова от оккупантов.
В Черном море находятся два ракетных корабля РФ, несущих на себе 16 крылатых ракет, напомнила Гуменюк.
- Напомним, штормовая погода в Черном море удерживает вражеские корабли в пунктах их базирования.
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